“韓·아세안, 피지컬 AI 활용 산업 협력 확대해야” [2026 세계아세안포럼]

한국의 인공지능(AI)·로봇 기술과 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)의 제조업 기반을 결합한 새로운 산업협력이 한·아세안 간 핵심 과제로 떠올랐다. 제조업 현장에 AI를 접목하는 ‘피지컬 AI’가 미래 산업경쟁력을 좌우할 핵심 기술로 부상하면서 한·아세안 협력을 기존 교역·투자 중심에서 첨단기술을 활용한 산업혁신으로 확대해야 한다는 것이다.



체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사는 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 세계일보 주최 ‘2026 세계아세안포럼’ 축사에서 “한국은 반도체와 로봇공학, 스마트 제조 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있고, 아세안은 약 7억명의 인구와 탄탄한 제조업 기반을 갖추고 있다”며 “양측의 장점을 결합해 구체적인 협력사업으로 발전시켜야 한다”고 말했다.

“韓 제2위 교역 상대와 새 길 모색” 박정훈 세계일보 대표이사를 비롯한 참석자들이 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에서 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로 주영섭 전 중소기업청장, 체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사, 박 대표이사, 강감찬 산업통상부 무역투자실장, 윈 빠빠 뚜 주한 미얀마대사관 경제참사관, 조남규 세계일보 편집인, 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 안성환 HD현대로보틱스 CTO/상무, 문기봉 아세안비즈니스센터장, 끄릿싸나 쌔헹 주한 태국대사관 공사참사관, 박찬준 세계일보 영업관리본부장. 유희태 기자

‘피지컬 AI, 아세안 제조업의 새로운 성장동력을 열다’를 주제로 열린 이번 포럼에선 AI와 로봇 기술을 활용한 제조업 혁신과 한·아세안 산업협력 확대 방안이 논의됐다.



피지컬 AI는 AI가 로봇 등 물리적 시스템과 결합해 실제 환경을 인식하고 판단·행동하는 기술로, 제조업의 생산성과 효율성을 높일 핵심 성장동력으로 주목받는다.



한국은 세계적인 제조업 경쟁력과 AI·반도체·로봇 기술을 보유하고, 아세안은 글로벌 생산기지이자 새로운 첨단산업 투자거점으로 부상하고 있다. 한국과 아세안의 교역액은 올해 9월까지 2224억달러로, 아세안은 중국에 이어 한국의 제2위 교역 상대다.



강감찬 산업통상부 무역투자실장은 축사에서 “최근 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 투자에 대한 일부 우려가 제기되고 있으나, AI가 산업 전반의 혁신을 이끄는 거대한 흐름의 방향에는 변화가 없다”며 “한국과 아세안이 서로의 강점을 결합해 새로운 길을 열어나가야 한다”고 밝혔다. 박정훈 세계일보 대표이사는 인사말에서 “한국에 새로운 산업과 시장을 열어 줄 핵심 성장동력인 피지컬 AI를 실증하고 사업화할 핵심 무대 중 하나가 아세안”이라며 “실질적인 산업협력 모델을 구축해 나가야 한다”고 했다.

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