롯데백화점, 동반성장지수 2년 연속 ‘최우수’ 등급 획득

롯데백화점이 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 2년 연속 최우수 등급을 획득했다.

롯데백화점은 동반성장위원회가 11일 발표한 ‘2026년도 동반성장지수 평가’에서 백화점·면세점 업종 부문 최우수 등급을 받았다고 밝혔다. 지난해 실적을 기준으로 진행된 이번 평가에서 2년 연속 최고 등급을 유지했다.

롯데백화점 본점 외관 전경

동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위해 동반성장위원회가 대기업의 상생협력 수준을 계량화해 매년 발표하는 지표다.

롯데백화점은 ‘더 높이 더 멀리! Together LOTTE’라는 동반성장 비전 아래 공정거래 문화 정착과 협력사 지원을 위한 다양한 상생 정책을 추진해왔다.

대표적인 지원책은 금융 부담 완화다. 국내 주요 금융사와 연계해 협력사에 우대금리 대출을 지원하는 1000억원 규모의 ‘동반성장 펀드’를 운영하고 있다. 롯데백화점이 직접 무이자 자금을 지원하는 ‘동반성장 기금’도 마련했다.

특히 명절을 앞두고 자금 수요가 집중되는 협력사들의 부담을 덜어주기 위해 지난해 3300여개 파트너사를 대상으로 총 8300억원 규모의 대금을 조기 지급했다.

중소 협력사의 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 지원도 이어가고 있다. 우수 중소 파트너사에 마진 인하 혜택을 제공하는 ‘상생 마진 제도’를 운영하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 식품안전 컨설팅을 지원한다. ‘롯데 브랜드 엑스포’와 ‘롯데백화점 드림플라자’ 등을 통해 국내외 판로 개척도 돕고 있다.

올해는 K패션 해외 진출 플랫폼인 ‘넥스트컨텐츠랩’과 경기도 협업 상생 프로그램 등을 통해 협력사 판로 지원을 강화했다. 2014년부터는 협력사와의 소통을 위한 ‘동행 워크숍’을 운영하고 임직원 직무 역량 강화를 위한 교육도 지원하고 있다.

한편 정현석 롯데백화점 대표는 이날 새롭게 구성된 제8기 동반성장위원회의 대기업 대표 위원으로 위촉됐다. 정 대표는 2028년 11월 10일까지 2년간 중소기업 적합업종 평가 등 상생 관련 주요 정책 결정에 참여한다.

이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 “백화점 업계 최다 파트너사와 협력하고 있는 롯데백화점의 역할과 책임을 인식하고 앞으로도 동반성장을 위한 노력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지