국회, 김종철 경찰청장 후보자 18일 인사청문회

김종철 경찰청장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 18일 열린다. 김 후보자는 인사청문회를 앞두고 재개발 구역 토지 2곳이 포함된 20억원대 재산을 신고했다.



여야는 11일 국회 행정안전위원회 전체회의에서 김 후보자 인사청문회를 18일 실시하는 내용의 인사청문회 실시 계획서를 합의 처리했다. 김 후보자에 대한 자료제출 요구, 증인·참고인 출석 요구의 건도 함께 의결됐다. 행안위는 증인으로 함영욱 경기남부경찰청 광역수사단장, 참고인으로는 민관기 전국경찰직장협의회(경찰직협) 위원장과 김성근 대한의사협회 공보이사 겸 대변인을 각각 채택했다.

김종철 경찰청장 직무대행(경찰청장 후보자)이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 행정안전위원회 제10차 전체회의에 출석해 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 제안 설명을 하고 있다. 뉴스1

이날 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 김 후보자가 신고한 본인·가족 재산은 총 20억3200만원이다.



올해 3월 관보에 게재된 김 후보자 재산은 지난해 말 기준 17억1884만원이었는데, 10개월여 만에 약 3억1300만원 늘었다. 증가분의 약 30%(9286만원)는 경기 성남 중원구 상대원동 상속 토지에서 나왔다. 해당 토지 신고가액은 1억977만원에서 2억263만원으로 올랐다.



김 후보자는 2023년 부친이 숨진 뒤 이 땅을 누나와 공동 상속받아 지분 90%를 취득했다. 3월 공개 때는 전체 면적 59.50㎡ 중 김 후보자 몫이 절반가량인 30㎡로 기재됐으나, 이번 신고에서는 등기부상 지분에 해당하는 53.55㎡로 정정됐다. 재산변동신고서에는 변동 사유로 ‘공유에 따른 오기·공시지가 변동’이 적혔다. 배우자도 2014년 상대원동의 별도 토지를 매입했는데 이는 2억6111만원으로 신고됐다.



두 땅이 상대원2구역 재개발사업에 포함돼 새 아파트를 분양받을 수 있는 입주권이 하나씩 나와 투기 의혹이 제기됐다. 이에 김 후보자 측은 “모친과 배우자가 각각 2008년과 2014년 실거주를 목적으로 주택을 매입했다”며 “입주권 한 건을 팔려고 했으나 토지거래규제로 현재 처분이 힘든 상황”이라고 해명했다.



이재명 대통령은 인사청문 요청 사유를 통해 “김 후보자는 형사사법체계 개편 및 경찰개혁이라는 시대적 과제 수행을 위한 거시적 안목을 겸비하고 있다”고 밝혔다.

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