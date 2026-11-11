[설왕설래] ‘선거개표 조작’의 추억

1987년 노태우·김영삼·김대중이 격돌한 제13대 대선 당시 각종 부정선거 의혹이 불거졌다. 구로항쟁으로 불린 ‘사건’이 대표적이다. 선거 당일(12월16일) 오전 서울 구로구청에서 부재자 우편투표함을 미리 개표장으로 옮기려다 야권의 ‘부정투표함’ 의혹 제기로 불길이 걷잡을 수 없이 타올랐다. 시위대의 부재자 우편투표함 탈취와 농성은 경찰의 대대적 진압작전 끝에 사흘 만에 막을 내렸다. 그 후에도 경찰 투입 때 수십명이 사망했다는 유언비어가 끊이지 않았다.



이 선거에서 처음 도입된 개표방송도 부정선거 증거로 야권이 활용했다. 득표 수는 개표가 진행될수록 증가하는 것이 정상. 그런데 당시 A 방송사의 개표방송에선 늘어나던 후보자 득표 수가 갑자기 감소하는 ‘기(奇)현상’이 벌어졌다. 부정선거에 따라 전체 투표 수와 각 후보의 득표 수를 맞추기 위한 ‘조정’이라고밖에 볼 수 없었다.



25년 흘러 ‘황당한 내막’을 듣게 됐다. 1987년 A사 선거방송을 담당했던 인사가 밝힌 사정은 이렇다. 당시 개표방송은 회사별로 전국의 각 개표소·지역 선관위에 배치된 기자들이 서울로 불러주는 숫자를 집계하는 식이었다. 그런데 기자들이 타사와 속보 경쟁을 하다 보니 ‘앞으로 개표될 표’를 미리 짐작해 숫자를 부풀려 보고해 사달이 났다. 그러면 구로사건 때 봉인된 투표함은 어떻게 됐나. 29년 후 2016년 개봉됐다. 투표함 속 투표 수와 선관위 집계 기록이 일치했으며, 물리적 조작 흔적은 발견되지 않았다. 구로사건과 개표방송은 오해에서 비롯됐지만 한 세대 가까이 국가 불신의 후유증을 남겼다.



6·3 선거 부실관리를 수사하는 선관위 특별검사팀이 그제 경기도선관위와 경기 광주시선관위를 압수수색했다. 선관위 직원의 경기도교육감 선거개표상황표 은닉·위조 사건과 관련해 조직적 은폐 여부를 확인하기 위해서다. ‘쌍팔년’에나 제기되던 의혹을 바라보는 국민의 심정은 참담하다. 민주주의 근간은 공정선거에서 시작된다. 직원의 일탈을 넘어 조직적 범죄 혐의가 사실로 확인되면 선관위는 물론 국가에 대한 불신 증폭은 불을 보듯 뻔하다. 민주체제 안정을 위해서라도 진상을 명확히 규명해 책임자를 엄벌해야 한다.

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