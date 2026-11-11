[세계포럼] 갓과 도포 너머, ‘상생·평화’의 유산

‘봄은 저절로 오지 않는다.’ 민족종교의 위상을 바로 세우고 종교 간 화합과 남북 평화통일에 평생을 바친 해평(海平) 한양원 전 한국민족종교협의회장의 삶을 관통하는 말이다. 11일 한 회장의 10주기 추모식이 열렸다. 그를 떠올리면 먼저 갓과 도포가 눈앞에 어른거린다. 생전 옛 복식을 고집하던 모습은 때로 기인처럼 비쳤다. 그러나 세월이 흐를수록 그가 평생 붙들었던 겨레얼과 상생의 가치가 또렷해진다.



취재차 몇 차례 만났던 한 회장은 겉모습에서 짐작한 것과 달랐다. 생각이 젊었고 사람을 대하는 태도는 자상했다. 엄격함보다 아버지 같은 온기가 먼저 전해졌다. 낯선 옷차림에서 생겼던 거리감은 대화를 나누는 동안 사라졌다. 그는 우리 전통을 소중히 여기면서도 새로운 생각과 다른 사람에게 마음을 열 줄 아는 어른이었다.

정성수 종교전문기자

그의 길을 헤아리려면 민족종교가 처했던 현실을 돌아봐야 한다. 일제강점기 ‘유사종교’로 낙인찍혔던 민족종교는 해방 이후에도 무속이나 미신으로 폄하되는 시선에서 자유롭지 못했다. 역사와 가르침을 살피기도 전에 낯설다는 이유로 낮춰 보는 시선이 적지 않았다. 민족종교의 존엄을 지키는 일은 우리 사회의 신앙에 대한 편견을 돌아보게 하는 일이기도 했다.



한 회장은 1985년부터 2016년 별세할 때까지 31년간 한국민족종교협의회 회장을 지내며 민족종교의 위상을 높이는 데 공을 들였다. 여러 민족종교 교단을 아우른 민족종교협의회가 오늘의 한국 종교계 7대 종단 협력체계의 일원으로 자리 잡는 과정에도 그의 노력이 깃들어 있다. 흩어져 있던 목소리를 모아 함께 대화할 자리를 넓힌 것이다.



이제 그의 옷차림은 한국의 문화와 정신을 당당히 드러내는 표현으로 읽힌다. 그는 그 뿌리를 지키면서 다른 종교인들과 대화했다. 자기 전통에 대한 자부심과 다른 신앙을 향한 존중이 함께 갈 수 있음을 보여준 것이다. 국내외에서 펼친 겨레얼살리기운동과 인성·예절문화 진작, 평화통일을 위한 활동도 그 연장선에 있었다. 그에게 민족정신을 지키는 일은 곧 나라를 지키는 일이었다. 공교롭게도 그의 추모일은 부산 유엔기념공원을 향해 묵념하며 자유와 평화를 위한 희생을 되새기는 ‘유엔 참전용사 국제추모의 날’과 겹친다.



그가 떠난 뒤 많은 종교인과 학자, 문화계 인사들이 함께 추모하는 모습은 각별하게 다가온다. 생전에 쌓은 일이 사후에 더 선명하게 드러나는 역설이다. 세월이 흘러도 남은 이들은 겨레의 정신을 지키고 종교 간 화합에 힘쓴 그의 삶에 존경을 표하고 있다. 지난달 13일 전북 남원 묘역에서 거행됐던 해평 선생의 현양비 제막식도 그런 기억의 한 장면이다. 생전에 한 회장과 뜻을 함께했던 김희중 가톨릭 대주교 등 여러 종단 관계자들도 참석했다. 믿음은 달라도 그가 지키려 했던 가치에 공감해 함께 그를 기린 것이다.



기념사업회인 사단법인 ‘상생과 평화’(이사장 송석구)가 2023년 제정한 ‘해평상’도 그의 뜻을 계승하고 있다. 올해 제4회 해평상 평화 부문은 ‘말해줘’로 사랑받은 지누션의 션이 받았다. 기부 달리기로 재활병원 건립과 독립유공자 후손의 주거환경 개선을 도운 공로다. 원로의 뜻이 운동화를 신고 달리는 가수의 실천으로 이어지는 모습이 인상적이다.



이날 서울 신라호텔에서 열린 10주기 추모식에는 각계 인사 150여명이 참석했다. 해평상 시상식과 한국민족종교협의회 주최 학술대회도 함께 열렸다. 현양비가 한 회장을 기억할 자리를 마련했다면, 학술대회는 그의 삶과 사상을 조명하며 그 기억에 깊이를 더했다. 그를 기리는 의미는 낯선 신앙을 대하는 태도에서도 찾아야 한다. 소수 종교를 향한 편견을 줄이고, 믿음이 달라도 상대의 삶과 헌신을 헤아려야 한다. 자기 믿음을 지키면서 다른 믿음의 존엄을 인정하는 일은 우리 사회의 과제다. 그가 넓혀 놓은 대화의 자리를 다음 세대가 어떻게 이어갈지도 생각해야 한다.



한 회장을 떠올리면 갱정유도 도정, 겨레얼살리기국민운동본부 이사장, 한국전통서당문화진흥회 이사장 등 여러 자리에서 무거운 책임을 지고 헌신해 온 백발의 노인이 눈에 선하다. 세상을 떠난 뒤에도 더욱 가까이 다가오는 어른이 있다.

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