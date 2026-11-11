아세안+3 ‘긴급 유동성 지원’ 프로그램 신설

자연재해·팬데믹 등 갑작스러운 외부 충격이 발생했을 때 중국·일본·아세안 회원국과 신속하게 통화 스와프를 통해 자금을 지원받을 수 있는 프로그램이 신설됐다. 한국은 원화를 맡기고 최대 192억달러(약 25조6000억원)까지 미국 달러화와 엔·위안화를 들여올 수 있게 됐다.



한국은행·재정경제부는 이런 내용의 신속금융프로그램(RFF) 신설 등을 담은 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM) 협정문 개정안이 11일 발효됐다고 밝혔다. 2010년 출범한 CMIM은 한국, 중국, 일본과 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)으로 구성됐으며, 회원국 위기 발생 때 외화유동성을 지원해 역내 금융안정을 도모하는 협정이다. 아세안+3은 2024년 5월 장관·총재회의에서 신속금융프로그램 신설에 합의했다.



이날 발효된 신속금융프로그램은 기존보다 신속한 자금 지원이 특징이다. 사전·사후 조건 없는 소규모 단기 자금지원 제도로, 팬데믹·자연재해 등 일시적 외부 충격이 닥쳤을 때 자국 통화를 제공하고 아세안+3 회원국으로부터 외화를 받을 수 있다. 맞바꾸는 외화는 미 달러화를 기본으로 하되, 한·중·일이 자금을 줄 때는 총 한도의 절반까지 엔·위안화를 선택할 수 있다.



CMIM 협정은 기존에 각국의 인출가능 규모를 정해놓았는데, 신속금융프로그램에서는 해당국이 국제통화기금(IMF) 프로그램과 연계하면 기존 한도의 50%, 연계가 없을 경우 20%까지 받을 수 있도록 했다. 한국과 일본의 경우 이에 따라 최대 192억달러, 중국은 213억달러까지 통화 스와프를 맺을 수 있다.

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