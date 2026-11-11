LG家 장녀부부 ‘주식 부정거래’ 2심도 무죄

미공개 정보를 이용해 주식을 취득한 혐의로 재판에 넘겨진 고(故) 구본무 LG그룹 선대 회장의 장녀 구연경 LG복지재단 대표와 남편 윤관 블루런벤처스(BRV) 대표가 2심에서도 무죄를 선고받았다.



서울고법 형사4-3부(재판장 전지원)는 11일 자본시장법 위반 혐의로 기소된 구 대표와 윤 대표에 대해 검사의 항소를 기각하고 1심과 같이 무죄를 선고했다. 앞서 검찰은 지난 9월 항소심 결심공판에서 이들에게 각각 징역 1년과 징역 2년을 구형했다.

지난 2월 10일, 미공개 정보를 이용해 부당이득을 취득한 혐의로 기소된 구연경 LG복지재단 대표가 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 선고공판에서 무죄를 선고받은 뒤 법정을 나서고 있다. 뉴스1

구 대표는 윤 대표가 최고투자책임자(CIO)로 있던 BRV가 2023년 4월 코스닥 상장 바이오 업체 메지온에 대한 500억원 규모의 투자를 한다는 미공개 정보를 미리 듣고, 메지온 주식 6억5000만원 상당을 매수해 1억566여만원의 부당이득을 얻은 혐의로 재판에 넘겨졌다.



이날 재판부는 구 대표가 직접 매수한 첫 주식이 메지온이었고, 주가가 상승과 하락을 지속한 점 등을 언급하며 그가 윤 대표로부터 미공개 정보를 전달받았다는 의심을 자아내기는 한다고 했다. 그러면서도 “구 대표가 상당한 투자 여력이 있었음에도 일부 자금만 투입했고, 메지온 주식 매수 사실을 주변 직원에게 별다른 거리낌 없이 공개한 점 등을 고려하면 부당한 이득을 취하려는 사람의 행동과는 거리가 있다”고 짚었다.



재판부는 “주식 매수 시점 등에 석연치 않은 점이 있다고 하더라도 공소사실을 인정할 만한 직접 증거가 되지 않고, 구 대표가 다른 경로로 메지온 정보를 얻고 주식을 매수했을 가능성을 배제할 수 없다”며 원심 판단은 정당하다고 봤다.

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