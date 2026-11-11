태국, 자동화 수요 폭발… 한국 기업에 전방위 협력 ‘러브콜’ [2026 세계아세안포럼]

피지컬 인공지능(AI)이 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 제조 생태계의 새로운 게임 체인저로 급부상한 가운데, 아세안 핵심 거점인 태국과 한국의 로봇·자동화 산업 협력 가능성이 제기됐다. 가파른 성장세를 보이는 태국이 한국의 우수한 정밀 기술력과 손잡고 아세안 전역을 잇는 스마트팩토리 공급망의 전초기지로 도약할 수 있을지 주목된다.

11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에서 참석자들이 체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사의 축사를 경청하고 있다.

11일 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에서는 아세안의 피지컬 AI 수요와 태국의 산업 현황이 집중 조명됐다. 이날 ‘아세안의 피지컬 AI 기회: 태국의 경험과 아세안-한국 협력’을 주제로 발표에 나선 끄릿싸나 쌔헹 주한 태국대사관 공사참사관은 태국이 지닌 글로벌 투자 허브로서의 강점을 역설했다.



쌔헹 공사참사관에 따르면 태국은 7160만명의 인구와 545조원 규모의 국내총생산(GDP)을 보유하고 있으며, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 및 24개국과 맺은 17개의 자유무역협정(FTA)을 바탕으로 아세안 7억 소비자 시장과 3억명의 메콩 수지역을 아우르는 지형학적 요충지다.

◆태국, 투자 허브로 도약… 파격 인센티브도



실제로 태국의 외국인 직접투자(FDI) 열기는 최고조에 달하고 있다. 지난해 태국 투자청(BOI)에 접수된 전체 투자 신청액은 1조8770억밧(약 600억달러)으로 전년 대비 66% 급증하며 사상 최대 기록을 썼다. 이 중 한국은 디지털과 전기·전자, 기계·자동화 등의 분야에서 핵심 투자국으로 자리매김하고 있으며, 2021∼2025년 누적 투자 신청액이 654억6300만밧(약 3조원)에 달한다. 쌔헹 공사참사관은 “태국은 안정적인 전력 및 용수 등 인프라와 2026년부터 2028년까지 배출되는 15만명 이상의 공학 졸업생 등 풍부한 과학·기술·공학·수학(STEM) 인재 풀을 갖추고 있다”고 강조했다.



태국 정부는 첨단 산업 유치를 위해 파격적인 인센티브로 측면 지원에 나섰다. BOI는 최대 15년의 법인세 면제와 기계·원자재 관세 면제는 물론, 100% 외국인 지분 허용과 토지 소유권 부여, 외환 송금 제한 없음 등 강력한 비거주·세제 혜택을 제공한다. 아울러 대규모 고기술 프로젝트의 인허가 절차를 대폭 단축하는 ‘패스트 패스’ 제도와 핵심 인재를 위한 10년 장기 거주 ‘LTR 비자’를 운영하며 투자 장벽을 전폭적으로 허물고 있다. 실제 전기차(EV)와 핵심 부품, 반도체·첨단 전자, 자동화·로보틱스 및 휴머노이드(인간형 로봇), AI·디지털 등 신산업 전반에 걸쳐 대규모 투자가 이어지는 중이다.



쌔헹 공사참사관은 태국이 아세안의 로봇·자동화 도입을 선도하고 있다고 했다. 태국의 연간 산업용 로봇 설치 대수는 약 3만7600대로 아세안 1위를 차지했으며, 제조업 로봇 밀도 역시 근로자 1만명당 62대로 역내 3위다. 옥스퍼드 인사이트의 ‘2025 정부 AI 준비도 지수’에서 태국은 아세안 2위(세계 34위), AI 정책 역량 부문 아세안 1위를 기록했다. 현지에는 134개의 시스템 통합(SI) 업체가 활동 중이어서 해외 기업 진출에 최적의 환경을 갖췄다는 평가다.



◆자동화 수요 급증… 태국 기업들도 러브콜



태국 현지 자동화 기업들도 한국과의 전방위적 협력을 위해 적극 나서고 있다. 아세안의 피지컬 AI 수요: 태국의 경험과 아세안-한국 협력’을 주제로 발표한 꾼촉 포팟타나차이 A.I. TECH 대표는 “글로벌 제조업이 노동인구 고령화와 품질 관리, 다품종 소량 생산이라는 삼중고에 직면했다”며 “인식·판단·행동·이동 능력을 갖춘 피지컬 AI 기반의 유연한 자동화가 생산성을 최대 30% 개선할 수 있다”고 밝혔다.



A.I. TECH는 1993년 설립돼 330여명의 인력을 둔 태국의 대표적 원스톱 자동화 엔지니어링 기업이다. 파키스탄, 일본, 폴란드, 멕시코 등 글로벌 제조 현장에 자동화 라인을 직접 설치·시운전한 노하우를 바탕으로 최근 반도체·전자 공정 자동화로 영역을 넓히고 있다.



포팟타나차이 대표는 태국 내 전자 프로젝트 투자가 급증하는 상황을 언급하며 한국 파트너들에게 정밀 감속기·구동부, 그리퍼·액추에이터, 부품 공급·인덱싱, 제조 소프트웨어, 클린룸·정전기 방지(ESD) 물류, 검사·테스트 자동화 등 6대 핵심 기술 분야의 협력을 제안했다. A.I. TECH가 현지 영업과 엔지니어링, 24시간 서비스망을 총괄하고 한국 기업은 최고 수준의 정밀 부품과 로봇 기술에 집중하는 형태의 결합 모델이다.



포팟타나차이 대표는 “한국은 세계적인 수준의 로봇과 핵심 기술을 보유하고 있고, 태국은 이를 공장에 직접 적용할 시스템 통합(SI) 및 엔지니어링 역량을 갖추고 있다”며 “양국이 힘을 합친다면 아세안 전역의 공장으로 피지컬 AI를 확산시키는 강력한 시너지를 낼 것”이라고 강조했다.

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