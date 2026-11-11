[열린마당] 유로에 발 묶인 佛이 흔들린다

프랑스 시민들이 거리로 나오는 이유를 물가 상승이나 특유의 시위 문화로만 설명해서는 안 된다. 더 중요한 질문은 국민의 생활이 어려워졌을 때 정부가 문제를 해결할 수 있는 수단을 얼마나 갖고 있느냐는 것이다. 시민들은 학교를 고치고, 주거 부담을 줄이고, 일자리를 지켜 달라고 요구한다. 그러나 프랑스 정부는 자국 사정에 맞춰 금리나 통화가치를 독자적으로 조정할 수 없다. 국민에게 책임을 지는 정부와 중요한 경제정책을 결정하는 권한이 서로 나뉘어 있는 것이다.

물론 프랑스도 유럽중앙은행의 정책 결정에 참여한다. 하지만 프랑스 경제에 필요한 정책이 유로존 전체에 필요한 정책과 항상 같지는 않다. 자국 통화를 가진 나라는 경제가 어려워지면 통화가치를 낮춰 수출을 돕는 방법을 선택할 수 있다. 수입품 가격이 오르는 부담도 있지만 대응 수단은 하나 더 있는 셈이다. 프랑스는 이 선택을 독자적으로 할 수 없다. 생산성 향상과 투자가 충분하지 않으면 임금을 억제하고 고용과 지출을 줄이라는 압력이 높아질 수 있다. 통화가치 대신 사람들의 소득과 생활이 조정 대상이 되는 것이다.

이종서 EU정책연구소 원장

금리도 마찬가지다. 유럽중앙은행이 금리를 올리면 새로 돈을 빌리거나 변동금리 대출을 이용하는 가계와 기업의 부담이 커질 수 있다. 프랑스 정부는 농민과 자영업자가 어렵다는 이유만으로 기준금리를 내릴 수 없다. 독자적인 중앙은행이 있다고 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 물가가 급등하면 금리를 올려야 할 수도 있다. 그러나 자국의 물가와 고용, 가계와 기업의 상황을 중심으로 정책을 결정하고 그 결과에 책임을 묻는 것과는 분명한 차이가 있다.

정부는 재정을 투입해 충격을 줄일 수 있지만, 여기에도 공동 재정규칙과 금융시장의 압력이 작용한다. 유럽연합(EU) 이사회는 프랑스에 과도한 적자를 2029년까지 해소하도록 권고했다. 이것이 특정 학교나 병원의 예산을 삭감하라는 명령은 아니다. 정부는 세금을 늘리거나 다른 지출을 조정할 수도 있다. 다만 적자를 줄이는 과정에서 교육·의료·지방 공공서비스까지 압박받을 가능성은 있다. 시민들은 생활을 지켜 달라고 요구하는데 정부가 재정규칙과 시장의 신뢰만 이야기한다면 사람들은 자신의 투표가 무엇을 바꿀 수 있는지 의심하게 된다.

프랑스 정치의 책임도 피할 수 없다. 누구에게 세금을 걷고 어떤 예산을 보호할지는 여전히 국내 정치의 선택이다. 모든 잘못을 브뤼셀 탓으로 돌리는 것도, 국민이 복지를 지나치게 요구한 탓으로 돌리는 것도 무책임하다. 같은 통화를 사용하더라도 회원국의 산업구조와 경쟁력은 다르다. 이런 차이를 줄일 공동의 지원과 비용 분담이 부족하면 위기의 부담은 불균등하게 돌아간다. 핵심은 유로가 모든 적자를 만들었다는 주장이 아니다. 프랑스의 적자는 유로 도입 이전부터 존재했다. 진짜 질문은 독자적인 금리와 환율 조정 수단을 포기한 만큼 함께 위기에 대응할 능력과 민주적 책임이 마련되어 있느냐는 것이다.

그렇다면 유로존 탈퇴도 토론할 수 있어야 한다. 통화주권을 되찾으면 금리와 환율, 재정정책을 자국 경제에 맞춰 함께 운용할 가능성이 생긴다. 그러나 탈퇴가 손쉬운 해결책은 아니다. 새 통화의 가치가 떨어지면 수입 에너지와 생필품 가격이 오를 수 있다. 예금의 통화 전환, 유로 표시 채무의 상환, 은행에서 돈이 빠져나가는 상황에도 대비해야 한다. 돈을 발행할 권한을 되찾는다고 생산과 세수가 곧바로 늘어나지는 않는다. 탈퇴론의 설득력은 이런 위험을 감추는 데서가 아니라 국민의 생활을 보호할 구체적인 계획을 제시하는 데서 나온다.

프랑스가 요구할 것은 분명하다. 위기의 비용을 공정하게 나누고, 시민이 정책 결정에 책임을 물을 수 있으며, 학교와 병원을 지킬 정책 공간을 확보하는 것이다. 이런 개혁이 계속 거부되고 잔류의 피해가 탈퇴의 위험보다 크다면 탈퇴는 준비해야 할 현실적인 선택이 된다. 유로존에 남는 것 자체가 국가의 목표일 수는 없다. 목표는 시민의 생활과 스스로 미래를 결정할 권리를 지키는 것이다. 통화제도를 유지하기 위해 국민의 삶을 계속 희생시켜야 한다면 바꿔야 할 것은 국민의 기대가 아니라 그 제도다.

이종서 EU정책연구소 원장

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