김성환 기후장관 “호남 반도체 위해 다른 지역 변압기 전용 안 해”

호남 반도체 산업단지에 필요한 전력망을 조기에 구축하고자 대구 등 다른 지역에 들어설 변전소의 변압기를 가져다 쓰는 방안을 추진하지 않기로 했다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 11일 전남광주 서구 변전소 후보지에서 기자들과 만나 호남 반도체 산단 전력망에 쓰일 변압기를 “기존 변압기를 옮겨 쓰는 방식이 아닌, 새로 발주하기로 했다”면서 “여러 오해를 낳을 수 있기 때문”이라고 말했다. 기후부는 호남 반도체 산단 1단계 송전선로를 애초 계획보다 1년 앞당겨 구축하기 위해 대구 등에 건설 중인 변전소에 들어갈 변압기를 전용하는 방안을 검토했다.

김성환 기후에너지환경부 장관. 연합뉴스

이 사실이 알려지자 대구 등 해당 지역이 즉각 반발했다.



신달성변전소 등 변압기 전용이 검토된 변전소 모두 이미 준공이 지연된 상태로 전용 시 추가 지연이 불가피할 것으로 보이기 때문이다. 현재 초고압 변압기는 주문 후 인도까지 평균 3년, 최대 4∼5년까지 걸리는 상황이다. 반발이 야당인 국민의힘 중심으로 나오면서 정치 공방으로 번지기도 했다.



김 장관은 호남 반도체 산단 전력망에 변압기를 새로 주문해 투입해도 일정엔 차질이 없겠다고 했다. 다만 구체적인 방안을 제시하지는 않았다.



김 장관은 이 자리에서 “조만간 삼성전자와 SK하이닉스가 호남권 반도체 클러스터 내 팹 설립 위치를 결정한다”며 “기업 투자 일정이 늦어지지 않도록 전력·용수 인프라 준비에 속도를 내겠다”고 말했다. 김 장관은 주민 반대에 장기 지연된 경기 하남시 동서울변환소 증설과 관련해서는 “11월 중엔 어떤 식으로든 주민과 양해할 수 있는 수준에서 합의할 수 있을 것”이라면서도 “마냥 기다릴 수 있는 상황은 아니어서 이달까지 최선을 다해 협의하고 여의찮으면 법적 절차를 밟아야 될 것”이라고 말했다.

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