11월 중 ‘수출 1조弗’ 달성 [경제 레이더]

이달 1~10일까지 우리나라 수출액이 지난해 같은 기간과 비교해 두 배 이상 증가하며 역대 최대 규모를 기록했다. 반도체 ‘슈퍼사이클’이 이어지며 관련 수출이 4배 넘게 급증한 영향이다. 이러한 흐름이 지속된다면 이달 중 사상 첫 ‘수출 1조달러’ 달성이 가능해질 것으로 보인다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에서 컨테이너트럭들이 분주히 움직이고 있다. 뉴시스

11일 관세청에 따르면, 이달 1~10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 335억달러로, 지난해 같은 기간보다 111.9% 증가했다. 동 기간 기준 역대 최대 규모다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 44억6000만달러로 전년 동기 대비 97.7% 증가했다.

올해 누적 수출액은 지난 10일까지 9637억달러다. 현재 일평균 수출액이 유지된다면 이달 20일 전후 사상 처음으로 연간 수출 1조달러를 달성할 것으로 전망된다.

이달 1~10일 수출 실적을 품목별로 보면, 반도체 수출이 166억달러로 전년과 비교해 331.2% 증가했다. 같은 기간 기준 역대 최대 규모이자 품목별 수출 증가율 중 가장 높다. 이에 따라 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 전년보다 25.3%포인트(p) 확대된 49.7%를 기록했다. 이는 1~10일 기준으로 가장 높다. 석유제품(100.7%)과 컴퓨터 주변기기(237.7%) 등의 품목도 수출이 크게 증가했다.

국가별로는 중국(148.0%), 미국(163.6%), 베트남(113.3%), 대만(182.5%), 유럽연합(EU·20.0%) 등에서 증가했다. 중국, 미국, 베트남 등 상위 3개국의 수출 비중은 57.3%를 기록했다.

수입액은 247억달러로 지난해 같은 기간과 비교해 45.0% 증가했다. 품목별로는 반도체(101.3%), 원유(75.8%), 가스(192.1%), 기계류(16.5%) 등의 수입이 늘었다. 원유와 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 86.3% 증가했다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 88억달러 흑자를 기록했다. 이는 같은 기간 기준 역대 최대 규모다. 누적 무역수지 흑자액도 3037억달러로 동 기간 역대 최대다.

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