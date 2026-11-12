‘국방 AX’ 새 먹거리 부상… ICT 기업들 시장 공략 속도

국내 정보통신기술(ICT) 기업들이 자체 인공지능(AI)·클라우드 기술을 앞세워 국방 AI 전환(AX) 시장 공략에 속도를 내고 있다. 전장 곳곳에 흩어진 정보를 통합·분석해 지휘관의 판단을 지원하고, 드론·로봇 등 무인체계를 효율적으로 운용하는 기술을 군에 적용하려는 것이다. 군사 데이터와 AI 운영 통제권을 확보하려는 정부의 ‘소버린 AI’ 수요와 맞물려 ICT 기업들의 국방사업 영역도 넓어지고 있다.



11일 업계에 따르면 주요 기업들은 국방 전담 조직을 꾸리고 군 관계자들을 대상으로 기술 설명회를 여는 등 시장 선점에 공을 들이고 있다. 네이버클라우드는 지난 9월 국방부와 합동참모본부, 각 군 관계자를 초청해 ‘디펜스 AI 데이’를 열었다. SK텔레콤은 지난달 지상군페스티벌에서 전장 데이터를 분석해 지휘관의 판단을 돕는 ‘AI 참모’를 공개했고, 삼성SDS는 국방 세미나를 통해 클라우드 기반 지능형 지휘통제체계인 ‘한국형 타이탄’ 구상을 제시했다.

주요 기업들은 각자의 주력 기술을 활용해 국방 AX 사업을 확대하는 중이다. 네이버클라우드는 자체 AI 모델과 클라우드를 결합해 군 내부에서 데이터를 안전하게 처리·분석하는 국방 AI 플랫폼을 추진한다. 엔지니어를 현장에 배치해 군 업무에 특화한 AI를 개발·개선하는 방식이다. KT는 국방통합데이터센터와 국방광대역통합망 등 기존 국방 인프라 구축 경험을 AI·클라우드 사업으로 확장하고 있다. 군사비밀 등급의 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 AI 플랫폼과 특화 AI 모델을 구축해 전군의 AI 활용을 지원하는 데 집중하고 있다.



모빌리티와 게임 분야의 AI 기술도 국방에 접목된다. 카카오모빌리티는 택시와 물류 등 분야에서 축적한 배차·경로 최적화 기술을 군용 드론과 로봇, 무인지상차량 운용에 적용한다. 여러 무인 장비의 이동과 임무를 통합 관리해 제한된 병력으로 다수의 장비를 효율적으로 운용하도록 지원하는 구상이다. NC AI는 현대로템과 가상 전장 환경에서 로봇을 학습·검증하는 피지컬 AI 기반 시뮬레이터를 개발하고 있다. 실제 장비를 투입하기 어려운 전투 상황을 가상공간에서 구현해 무인체계의 운용 능력을 높이려는 것이다.



AI를 활용해 전장 데이터를 처리하는 역량은 군의 작전수행능력을 좌우하는 요소로 부상했다. 미군은 이란과의 전쟁에서 팔란티어 AI 플랫폼과 앤트로픽 ‘클로드’를 활용해 위성·드론으로 수집한 방대한 정보를 분석하고 공격 표적을 식별한 것으로 알려졌다. AI가 정보 분석부터 작전 판단까지 걸리는 시간을 줄이는 핵심 기술로 활용된 것이다.

업계 관계자는 “국내에서도 병력 자원 감소와 유·무인 복합전투체계 전환에 대응하기 위해 무인체계를 배치·운영하는 기술이 중요해졌다”며 “민간에서 축적한 AI와 클라우드, 이동 자산 관제 기술을 국방 환경에 접목할 수 있는 사업 기회가 확대되고 있다”고 말했다.



국방 AI는 국가 안보와 직결되는 만큼 기술 주권 확보도 중요하다. 군사정보를 외부에 노출하지 않고 AI 모델과 데이터, 운영체계에 대한 통제권을 확보해야 하기 때문이다. 정부도 국방 AX 거점 조성과 AI 플랫폼 구축, 국방 특화 AI 모델 개발 등을 추진하며 국내 기술 활용 기반을 넓히고 있다. 기업들은 국방 정책에 대한 가교 역할을 할 군 출신 인재 확보에도 힘쓰는 중이다. 네이버는 앞서 김선호 전 국방부 차관을 영입했고, 다른 기업도 군 고위직 인사 영입을 저울질하는 것으로 알려졌다.



세계 국방 AI 시장도 빠르게 성장할 전망이다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치는 세계 군사용 AI 시장이 올해 117억달러에서 2030년 193억달러로 성장할 것으로 내다봤다.

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