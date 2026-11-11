[한국에살며] 같은 칭찬, 다른 대답

“한국말 정말 잘하시네요.” 이 말은 한국에 온 뒤 내가 자주 들었던 칭찬이다. 처음 이 말을 들었을 때는 나는 기분이 좋았다. 그래서 나는 늘 웃으며 “감사합니다”라고 대답했다. 나의 모국인 미얀마에서도 누군가 자신의 장점이나 노력을 칭찬해 주면 “째주띤바데”(고맙습니다)라고 답하며 상대방의 호의를 기쁘게 받아들이는 경우가 많기 때문이다.



그런데 한국에서 생활하면서 마주하는 한 가지 흥미로운 장면이 있다. 한국 친구들은 칭찬을 들으면 내가 예상한 대답과는 다른 대답을 했다. “아니에요. 아직 멀었어요.”, “별거 아니에요.”, “운이 좋았을 뿐이에요.”와 같은 대답 말이다. 이러한 말들을 처음 들었을 때는 조금 의아했다. 분명히 상대방으로부터 잘했다고 칭찬을 받았는데 왜 굳이 자신이 한 일을 낮추어 말하는 것일까? 라고 생각하면서 말이다.

먀닌이셰인(예진) 이화여자대학교 다문화·상호문화협동과정 박사과정

이러한 모습은 일상생활 곳곳에서 찾아볼 수 있다. 학교에서 교수님에게 발표를 잘했다는 말을 들으면 “아직 많이 부족합니다”라고 답했고, 직접 만든 음식을 맛있게 먹었다는 칭찬을 들으면 “입맛에 맞으셨다니 다행이네요”라고 말했다. 자신의 노력과 성과를 인정받는 순간에도 한발 물러서서 상대방에게 공을 돌리는 듯한 태도가 나에게는 낯설면서도 흥미로웠다.



반면 미얀마에서는 칭찬을 들었을 때 감사의 마음을 직접 표현하는 것이 자연스럽다. 상대방이 좋은 마음으로 건넨 말을 굳이 부정하기보다는 그 호의를 인정하고 고맙게 받아들이는 것이다. 물론 미얀마에서도 지나치게 자신을 내세우는 것은 바람직하게 여겨지지 않는다. 겸손과 배려는 중요한 가치이며, 다른 사람을 존중하고 자신을 낮추는 태도 역시 인간관계에서 중요하게 여겨진다. 다만 칭찬을 받는 순간 감사하다는 말을 먼저 건네는 것이 자연스러운 표현방식이라는 점에서 차이가 있다.



나 역시 처음에는 한국 친구들의 반응을 이해하기 어려웠지만, 시간이 지나면서 나의 대답이 상대방에게 낯설게 느껴질 수도 있다는 사실을 깨닫게 됐다. 나는 여전히 미얀마에서 하던 대로 칭찬을 받으면 밝게 웃으며 “감사합니다”라고 답하지만, 가끔 상대방이 잠시 머뭇거리거나 어색하게 웃는 모습을 보면 내가 너무 당당하게 반응한 것은 아닌지 생각하기도 했다. 나에게는 자연스러운 감사의 표현이 상대방에게는 조금 낯선 반응일 수도 있었던 것이다. 반대로 한국 친구들이 “별거 아니에요”라고 대답할 때도 이제는 그 말을 단순한 부정이나 겸손한 척하는 표현으로 받아들이지 않는다. 그 말속에 담긴 배려와 겸손의 의미를 생각하게 됐다.



이러한 경험은 나에게 상호문화적 이해가 무엇인지 또 생각하게 했다. 상호문화적 이해란 단순히 서로 다른 문화를 알고 그 차이를 구분하는 데 그치지 않는다. 상대방의 말과 행동을 나의 문화적 기준으로 판단하기보다는 그 표현이 어떤 배경과 의미에서 나왔는지 알아가려는 과정이다. 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들이 함께 살아가는 다문화사회에서 필요한 것은 차이를 없애는 일이 아니라 그 차이를 이해하고 대화할 수 있는 태도일 것이다.



이제 누군가 내게 “한국말 정말 잘하시네요”라고 칭찬하면 나는 웃으며 이렇게 대답한다. “감사합니다. 아직도 많이 배우는 중입니다.” 이것은 미얀마에서 익숙했던 감사의 표현에 한국에서 배운 겸손의 표현을 더한 나만의 대답이다. 어쩌면 한국에서 살아간다는 것은 한 문화의 방식에 익숙해지는 것만이 아니라 서로 다른 표현 속에 담긴 마음을 배워 가는 과정인지도 모른다.

먀닌이셰인(예진) 이화여대 다문화·상호문화협동과정 박사과정

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