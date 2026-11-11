이스라엘 새 의회 출범

Former military chief Gadi Eisenkot, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli President Isaac Herzog pose for a family photo with other officials on the day of the inauguration of Israel's 26th parliament, at the Knesset in Jerusalem, November 10, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMAGES OF THE DAY/2026-11-11 01:19:34/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 가디 아이젠코트 전 이스라엘군 참모총장(가운데)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(앞줄 오른쪽), 이츠하크 헤르초그 대통령(앞줄 왼쪽)이 10일(현지시간) 예루살렘에서 제26대 크네세트(의회)의 공식 출범을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 새 의회 개원과 함께 차기 연립정부 구성을 위한 물밑 협상이 본격화한 가운데, 반(反)네타냐후 진영이 과반 서명을 확보해 의장 교체에 나서는 등 의회 내 주도권 쟁탈전이 가열되고 있다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지