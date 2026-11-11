日 고이즈미 방위상 “다카이치 연임 지지”

고이즈미 신지로 일본 방위상이 내년 가을 자민당 총재선거에서 다카이치 사나에 총리가 연임 도전을 한다면 “전력을 다해 지원하겠다”고 밝혔다. 지난해 총재선거 때 강력한 경쟁자였던 고이즈미 방위상이 사실상 출마 포기 선언을 함에 따라 다카이치 총리의 장기 집권 가도에 파란불이 들어왔다는 평가가 나온다.

다카이치 사나에 일본 총리. UPI연합

11일 현지 매체들에 따르면 고이즈미 방위상은 전날 한 인터넷 방송에 나와 지난 2월 중의원(하원) 선거를 되돌아보며 “국민이 선택한 것은 다카이치 자민당이다. 접전도 아니고 역사적 대승이었다”고 말했다. 그러면서 “다카이치 총리가 민의를 이렇게까지 얻었다”며 “전력을 다해 지원하는 것은 당연한 일”이라고 말했다. 그는 외교·안보 정책의 지속성이라는 측면에서도 다카이치 총리의 연임이 바람직하다는 인식을 드러냈다.



고이즈미 방위상은 연내로 예정된 안보 3문서 개정 작업에 자신이 참여하고 있다면서 “내년에 무슨 일이 일어날지는 전혀 생각지 않는다”고도 했다. 그는 “다카이치 총리 아래서 맡은 역할을 전력을 다해 완수하겠다”며 “방위상 일에 전심전력을 다한다는 마음 말고는 없다”고 덧붙였다.



고이즈미 방위상은 지난해 10월 당 총재선거에서 결선 투표까지 진출했으나 다카이치 총리에게 석패했다. 다카이치 총리는 총재선거 때 경쟁했던 4명에게 각료 또는 주요 당직을 맡기며 1기 내각을 출범시켰고, 지난 9월 개각에서는 하야시 요시마사 전 총무상을 제외한 3명을 유임시켰다. 각료나 당직자는 현직 총리가 출마하는 총재선거에 나서기가 어려운 만큼 다카이치 총리가 ‘무투표 재선’을 염두에 두고 인사를 했다는 해석이 나왔다.



하야시 전 총무상은 이날 아사히신문과 인터뷰에서 출마 여부를 묻는 질문에 “시기상조”라면서도 내년 당 총재선거 때 다카이치 총리와 경쟁할 경우에 대비해 “무엇을 하면 좋을지 (정책 노선을) 성실하게 채우고 고민해 나갈 것”이라고 말했다. 또 총무상 경험을 바탕으로 지방 공동체의 방향 등을 논의하는 그룹 등을 만들어 동료 의원들과의 연결고리를 늘리겠다는 뜻을 밝혔다.

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