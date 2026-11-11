美 공화당, 헤그세스 탄핵 저지… ‘트럼프 충성파’도 전면에

미국 중간선거에서 민주당에 패배한 공화당이 하원에서 추진되던 피트 헤그세스 국방장관의 탄핵소추안 본회의 표결을 저지했다. 또 도널드 트럼프 대통령의 강경파 측근이자 현 법사위원장인 짐 조던 하원의원을 원내대표로 선출했다. 다수당이 된 민주당에 맞서 ‘강대강’ 대치를 예고한 셈이다.



미 하원은 10일(현지시간) 헤그세스 장관 탄핵소추안을 상임위원회에 회부하는 안건을 절차 투표에 부쳐 찬성 211표 대 반대 204표로 통과시켰다. 본회의 심의와 표결을 저지하고, 현재 공화당이 장악하고 있는 법사위로 보내 탄핵소추안을 사실상 폐기한 것이다. 공화당 의원들은 트럼프 대통령과 대립하면서 헤그세스 장관 탄핵소추안을 발의한 토머스 매시 의원을 제외하고는 모두 찬성표를 던졌다.

“탄핵안은 정치적 쇼” 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 10일(현지시간) 버지니아주 알링턴의 국방부 청사(펜타곤)에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 헤그세스 장관은 “탄핵소추안은 정치적 쇼”라면서 “나는 작전 수행(이란 전쟁)을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다. 알링턴=EPA연합

공화당에서는 당초 소속 의원들의 출석률이 낮아 절차 표결이 부결될 것을 우려했으나, 정작 민주당 의원 11명이 불참했다. 이란 전쟁에 대한 책임을 묻기 위해 민주당이 벼르던 헤그세스 장관 탄핵소추는 일단 물거품이 됐다. 하지만 내년 초 새 의회 출범까지 헤그세스 장관이 자리를 지킨다면 민주당이 탄핵을 재추진할 것으로 전망된다.



트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “민주당의 헤그세스 탄핵 시도가 처참하게 실패했다!”며 “민주당은 미국을 계속해서 무기화하고 악용하고 있다. 그들은 저지돼야 한다!”고 적었다. 헤그세스 장관은 기자회견을 통해 “탄핵소추안은 정치적 쇼에 불과하다”면서 “나는 작전 수행을 자랑스럽게 생각하며 내일이라도 똑같이 할 것”이라고 주장했다.



앞서 하원 공화당은 비공개 회의를 열어 조던 의원을 찬성 106표 대 반대 73표로 내년도 당 원내대표에 선출하고 톰 에머 의원을 서열 2위의 원내총무로 뽑았다. 조던 의원은 트럼프 1기 당시 트럼프 대통령의 탄핵 방어 최전선에 섰던 핵심 충성파다. 트럼프 대통령은 조던 의원에게 2021년 초 퇴임 직전 자유의 메달을 주기도 했다.



조던 의원의 공화당 원내대표 선출로 내년 미국 의회에서는 민주당과 공화당의 극한 대치가 이어질 가능성이 커 보인다. 조던 의원은 의회에서 트럼프 대통령 방어에 집중하며 핵심 지지층 재건에 나설 것으로 예상된다. 조던 의원은 하원 법사위원장으로서 ‘쿠팡 보고서’를 주도한 인물이기도 하다. 해당 보고서에는 쿠팡의 일방적인 주장이 담겼고 한국 정부가 미국 기업을 차별한다는 공화당 일각의 주장에 활용돼 왔다.

美 공화당 하원 새 원내대표 짐 조던 하원 법사위원장(가운데)이 10일(현지시간) 워싱턴 의회의사당에서 열린 차기 하원 지도부 선출 관련 기자회견에서 발언하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 측근이자 공화당 내 대표 강경파로 알려진 조던 위원장은 이날 공화당 하원 비공개 의원총회 투표에서 내년 1월 출범하는 제120대 의회의 공화당 원내대표로 선출됐다. 워싱턴=AFP연합

내년부터 의회 다수당이 되는 민주당은 예상돼 온 대로 다수의 기업에 대한 조사에 착수하면서 트럼프 대통령과 관련이 있다는 의혹이 제기된 기업들을 우선 조사 대상으로 삼고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 차기 상원 국토안보위 산하 상설조사소위원장이 유력한 민주당 리처드 블루먼솔 코네티컷 상원의원이 중간선거 이틀 뒤 주요 기업들에 내년 1월4일까지 관련 자료를 제출하라는 서한 수십 통을 발송했다고 보도했다. 1월4일은 새 의회의 첫 정규 업무일이다.



블루먼솔 의원이 서한을 보낸 기업에는 트럼프 대통령의 백악관 연회장 건립 사업에 기부한 아마존·애플·블랙록·구글·마이크로소프트(MS)·코인베이스 등이 포함됐다. 트럼프 일가와 관계를 맺고 있는 가상화폐 업체들에도 별도의 서한을 보냈다. 상원 은행위 소속 민주당 의원들도 선거 전날 발표한 보고서에서 토요타와 월마트, 라이브네이션, 주요 은행 등이 트럼프 대통령 취임식에 기부한 이후 정부로부터 유리한 대우를 받았다는 의혹을 제기한 바 있다.



하원 법사위는 이 가운데 라이브네이션에 대한 반독점 소송이 트럼프 대통령의 지시로 합의 종결됐다는 보도 내용도 조사하고 있다. 차기 하원 법사위원장이 유력한 제이미 래스킨 의원은 트럼프 행정부의 제재를 피하기 위해 대통령이 선호하는 사업에 무료 법률 서비스를 제공하기로 합의한 대형 로펌들도 소환 조사할 준비가 돼 있다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지