‘재정난’ 경기도, 예산안 제출 마지노선 넘길 듯…13일 전망

재정난에 시달리는 경기도가 2027년도 본예산안의 법정 제출 기한을 지키지 못하고 뒤늦게 도의회에 넘기기로 했다. 세수 감소와 여건 악화로 가용재원이 2조원가량 급감하면서 예산안 편성 작업이 장기화된 탓이다.

11일 경기도에 따르면 지방자치법 제142조는 시·도지사가 회계연도 시작 50일 전인 이날까지 예산안을 의회에 제출하도록 했다. 하지만 도는 이틀 늦은 13일에야 예산안을 제출할 예정이다.

경기도의회 정례회. 경기도 제공



도가 11월 정례회 개회 전에 예산안을 제출하지 못한 건 최근 10년 새 처음 있는 일이다. 이에 경기도의회는 예산안 심의 사전 절차를 위해 오는 16일 원포인트 임시회를 열어 도의 제안설명을 듣기로 했다.

지방자치법상 의결 마감 시한인 12월16일까지 남은 기간이 줄어들면서 도의회 내부에선 심도 있는 예산 검토가 어려워졌다는 우려가 팽배하다. 특히 전체 의원 167명 중 57.5%(96명)에 달하는 초선 의원과 도의회 예산분석 부서의 사전 검토 시간이 축소되면서 꼼꼼한 예산 심의가 이뤄질지 불투명한 상황이다.

현재 도의 재정 상황은 비상이다. 내년도 가용재원은 약 1조6500억원으로 올해 대비 2조원 가까이 줄어들 것으로 추산된다.

추미애 지사는 민생 예산 확보를 위해 지방채 추가 발행과 기금 예치금 활용 등 가능한 방안을 총동원하라고 지시했다. 도는 재정난 극복을 위해 추정 가치 1조원 규모의 경기도 남부청사 매각까지 다양한 가능성을 검토했던 것으로 알려졌다.

추미애 경기도지사가 10일 서울 여의도 국회 인근에서 더불어민주당 경기지역 의원·지역위원장들과 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. SNS 캡처

이와 관련해 추 지사는 전날 더불어민주당 경기도당과의 예산협력 간담회에 참석해 도의 구조적 재정위기 실태를 설명하고 지방세제 개편 등 당 차원의 적극적 지원을 요청했다.

추 지사는 “가능한 모든 방안을 동원해 생명·안전과 취약계층 관련 예산을 최우선으로 편성하겠다”고 밝혔다. 민주당 경기도당 역시 도의 재정위기 극복과 국비 확보를 위해 당력을 모으기로 합의했다.

간담회에는 추 지사와 서영석 민주당 경기도당 위원장을 비롯해 소속 국회의원과 원외 지역위원장 등 38명이 참석했다.

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