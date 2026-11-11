노원구, 숙박·문화·체험 한데 묶는 ‘잇다’ 프로젝트 추진 [지금 우리 동네는]

서울 노원구가 지역의 숙박·문화·체험 시설을 연결하는 ‘잇다’ 프로젝트를 추진한다. 관광객이 노원에 더 오래 머물며 지역 상권을 이용하도록 하고 관광 수익은 구민 여가 복지에 활용한다는 구상이다.

화랑대 철도공원 내 노원기차마을 2관 이탈리아관. 노원구 제공

노원구는 내년 도입을 목표로 통합 관광상품 ‘노원 패밀리 패스’(가칭)를 준비하고 있다고 11일 밝혔다. ‘잇다’ 프로젝트의 대표 사업인 노원 패밀리 패스는 가족 단위 방문객이 여러 여가시설과 체험 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 기획한 상품이다. 구는 향후 휴식·건강이나 레포츠 등 방문 목적에 맞춘 테마형 관광상품으로 확대하는 방안도 검토한다.

‘잇다’ 프로젝트는 공간·시간·서비스·수익 등 4개 분야로 구성된다. 여가시설을 연결하고 체류형 관광상품을 개발하는 한편 통합 플랫폼을 구축하고 관광 수익을 구민 여가 복지에 활용하는 전략이다.

노원에는 서울 최초의 도심형 자연휴양림 ‘수락휴’, 서울의 마지막 간이역이던 옛 경춘선 화랑대역을 공원으로 조성한 ‘화랑대 철도공원’, 실내 레포츠 복합체험시설 ‘점프(JUMP)’ 등이 있다. 다만 그동안 개별 시설 중심의 운영으로 방문객 체류와 지역 내 소비로 이어지는 데는 한계가 있었다는 게 구의 판단이다. 이에 구는 민선 9기 출범과 함께 개별 여가시설의 운영 체계를 정비하고 노원 전역을 하나의 관광 동선으로 묶을 계획이다. 이를 위해 구는 지역 여가 자원에 관한 기초 자료를 정리하고 시설별 운영 현황과 서비스 체계를 점검하고 있다. 시설 간 연계와 관광상품화 가능성을 분석하는 한편 구민 이용 혜택과 서비스 접근성 개선 방안도 마련한다. 내년에는 행정기구를 개편해 전담 조직과 전문인력을 확보할 예정이다.

서준오 노원구청장은 “노원이 가진 우수한 여가 자원을 하나로 연결해 더 많은 국내외 관광객이 찾고 머무는 관광도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지