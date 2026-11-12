전직 레슬링 챔피언에 하원 지휘봉 맡긴 美 공화당 [김태훈의 의미 또는 재미]

2022년 11월 개막한 카타르 월드컵 초반 강력한 우승 후보 아르헨티나의 출발은 불안했다. 조별 리그 1차전에서 사우디아라비아에 1-2로 참패했다. 그래도 2차전부터 정신을 차리더니 결국 C조 1위로 토너먼트에 진출했다. 그러자 마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령이 팀 전력의 핵심인 리오넬 메시(39) 선수를 향해 “만약 아르헨티나가 우승한다면 당신을 차기 대통령으로 강력히 추천할 것”이라고 응원을 보냈다. 메시가 설마 그 말을 곧이곧대로 믿진 않았겠으나, 아무튼 아르헨티나 축구 대표팀은 메시를 중심으로 똘똘 뭉쳐 결승전에서 프랑스를 꺾고 끝내 우승컵을 들어올렸다. 오는 2027년 6월이면 40세가 되는 메시는 언젠가 아르헨티나 대통령이 될 수 있을까.

미국 11·3 중간선거에서 야당인 민주당에 참패한 공화당이 연방의회 하원의 새 원내대표로 내세운 짐 조던(62) 의원. 대학생 시절 레슬링 챔피언에 올랐고 졸업 후에는 수년간 레슬링 코치로 일한 조던이 하원 소수당으로 전락한 공화당의 ‘전투력’을 제고해야 할 무거운 책임을 떠안았다. AP연합뉴스

가능성이 충분하다고 본다. 축구 스타 출신으로 국가 정상에 오른 조지 웨아(60) 전 라이베리아 대통령의 전례가 있다. 웨아는 선수 시절 AS 모나코, 파리 생제르맹, AC 밀란, 맨체스터 시티 등 유럽 명문 구단들을 두루 섭렵하며 골잡이로 명성을 떨쳤다. 조국 라이베리아가 워낙 약체여서 월드컵 무대를 밟진 못했지만, 개인적 역량에 힘입어 ‘발롱도르’와 국제축구연맹(FIFA·피파) ‘올해의 선수’를 수상했다. 둘 다 아프리카 국가 출신으로는 유일무이한 사례다. 축구 영웅으로 쌓아올린 명성에 힘입어 2005년 정계에 데뷔했고, 마침내 임기 6년의 대통령(2018∼2024년 재임)까지 역임했다.

유도 스타 테디 리네르(37)는 프랑스 최고의 스포츠 영웅이다. 2012년 런던부터 2024년 파리까지 4개 올림픽에서 총 5개의 금메달을 수확했다. 키 203㎝, 몸무게 139㎏의 압도적 체격 조건을 바탕으로 2000년대 후반에 이미 세계 남자 유도 +100㎏ 체급을 석권한 챔피언이다. 그런 그가 오는 2027년 4∼5월 프랑스 대선을 앞두고 후보 출마를 선언했다. 운동 선수에 대한 선입관에 사로잡힌 사람들은 ‘정치나 행정에 관해 아무것도 모르는 애송이가 무슨…’ 할지 모르겠으나, 리네르는 프랑스 명문 파리정치대학(일명 ‘시앙스포’)을 다니며 학업과 운동을 병행한 엘리트다. 리네르는 온라인 출사표에서 “대통령이 된다면 위에서 군림하는 대신 유권자들 눈높이에서 그들의 이익을 위해 일함으로써 프랑스를 재건하겠다”고 당찬 포부를 밝혔다.

짐 조던(62) 미국 공화당 신임 하원 원내대표가 젊은 시절 레슬링 선수로 활약하던 모습. 조던은 대학생 시절 두 차례나 미국 챔피언을 지냈고 졸업 후에는 한동안 대학 레슬링부 코치로 일하다가 정계에 입문했다. SNS 캡처

미국 11·3 중간선거에서 야당인 민주당에 참패한 공화당이 10일 하원의 새 원내대표로 오하이오주(州)에서 11선을 기록한 짐 조던(62) 의원을 선출했다. 도널드 트럼프 대통령의 핵심 측근으로 꼽히는 조던은 특이하게도 레슬링 선수 출신이다. 대학 시절 전미(全美) 챔피언을 지냈고 그 기세를 몰아 1988년 서울 올림픽에 출전할 미국 레슬링 남자 대표팀 선발에 도전했다. 안타깝게 국가 대표가 되지 못한 뒤로는 대학에서 레슬링 코치로 일하다가 1995년 공화당 소속으로 정계에 입문해 오늘에 이르렀다. 그는 원내대표 선출을 앞두고 동료 의원들에게 “선거에서 졌다고 수비만 해선 곤란하다”며 “승리를 가져오는 것은 결국 공격”이라고 강조했다. 전직 레슬링 선수다운 말이다. 그러고 보니 스포츠와 정치는 닮은 구석이 많은 듯하다.

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