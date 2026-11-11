연세대서 ‘범농협 농심천심의 날’ 개최 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 청년들과 함께하는 범농협 농심천심의 날 행사에서 강호동 농협중앙회 회장과 윤동섭 연세대학교 총장이 힉생들에게 굴을 나눠주고 있다.

농협중앙회는 11일 서울 서대문구 연세대학교 신촌캠퍼스에서 ‘청년들과 함께하는 범농협 농심천심의 날’ 행사를 개최했다.

농업인의 날을 맞아 마련된 이번 행사는 미래 세대인 청년들에게 농업·농촌의 중요성을 알리고 우리 농축산물의 가치를 공유하기 위해 열렸다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 청년들과 함께하는 범농협 농심천심의 날 행사에서 강호동 농협중앙회 회장이 힉생들과 대화를 하고 있다.

이날 연세대 대강당 앞 광장에는 우리 농축산물을 직접 맛보고 체험할 수 있는 다양한 부스가 마련됐다. 농협경제지주는 ‘행복米밥차’를 운영하며 학생들에게 우리 쌀로 만든 주먹밥을 제공하고, 한우불고기 시식 행사를 통해 국산 축산물의 우수성을 알렸다. 경기농협은 제철 감귤 나눔 행사를 진행했다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 청년들과 함께하는 범농협 농심천심의 날 행사에서 강호동 농협중앙회 회장이 학생들과 기념촬영을 하고 있다.

또한 농심천심 커피차와 룰렛 경품 추첨, 미니게임 등 체험 프로그램이 운영됐으며, NH농협은행은 청년층을 위한 금융상품과 서비스를 소개하는 홍보 부스를 마련했다.

11일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 청년들과 함께하는 범농협 농심천심의 날 행사에서 강호동 농협중앙회 회장과 윤동섭 연세대학교 총장을 비롯한 참석자들이 홍보 부스를 살펴보고 있다.

강호동 농협중앙회장은 이날 협동조합론 특강에 나서 농업·농촌의 가치와 협동조합의 역할을 설명하고, 지속 가능한 농업 발전을 위한 청년들의 관심과 참여를 당부했다.

농협은 이번 행사를 통해 청년들이 농업의 소중함을 직접 체감하고 우리 농축산물에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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