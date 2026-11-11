47년 역사 뒤로… 풍납동 삼표레미콘 공장 철거 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울시 송파구 풍납동 삼표레미콘 공장 내 사일로 1동이 철거되고 있다. 송파구는 공장의 주요 시설물인 사일로 해체를 시작으로 철거공사에 착수하며, 전체 철거는 내년 4월까지 마무리할 계획이다.

서울 송파구 풍납동 삼표레미콘 공장이 11일 주요 시설물인 사일로 해체를 시작으로 본격적인 철거에 들어갔다.

11일 서울시 송파구 풍납동 삼표레미콘 공장 내 사일로 1동이 철거되고 있다. 송파구는 공장의 주요 시설물인 사일로 해체를 시작으로 철거공사에 착수하며, 전체 철거는 내년 4월까지 마무리할 계획이다./2026.11.11./이재문 기자

이날 오전 공장 부지에서는 대형 장비를 동원해 시멘트 저장시설인 사일로 1동을 해체하는 작업이 진행됐다. 서강석 송파구청장도 현장을 찾아 철거 진행 상황과 안전관리 대책 등을 점검했다.

1978년부터 지난해 말까지 47년간 운영된 풍납동 삼표레미콘 공장은 소음과 분진, 대형 레미콘 차량 통행에 따른 교통 혼잡 등으로 인근 주민들의 민원이 끊이지 않았던 곳이다. 특히 2003년 풍납토성 복원사업이 본격화하면서 공장 이전 요구가 이어졌지만, 부지 인도와 관련한 협의와 법적 분쟁 등으로 이전에 어려움을 겪었다.

11일 서울시 송파구 풍납동 삼표레미콘 공장 내 사일로 1동이 철거되고 있다. 송파구는 공장의 주요 시설물인 사일로 해체를 시작으로 철거공사에 착수하며, 전체 철거는 내년 4월까지 마무리할 계획이다./2026.11.11./이재문 기자

이후 2023년 11월 법원의 화해권고결정에 따라 삼표산업은 지난해 말 공장 가동을 중단하고 부지와 시설물을 서울시와 송파구에 인도하기로 했다.

11일 서울시 송파구 풍납동 삼표레미콘 공장 내 사일로 1동이 철거되고 있다. 송파구는 공장의 주요 시설물인 사일로 해체를 시작으로 철거공사에 착수하며, 전체 철거는 내년 4월까지 마무리할 계획이다./2026.11.11./이재문 기자

송파구는 내년 4월까지 전체 철거공사를 마무리할 계획이다. 철거 과정에서 발생할 수 있는 비산먼지와 소음·진동을 최소화하고 공사장 주변 보행자 안전관리도 강화할 방침이다. 공장 철거가 완료되면 풍납토성 복원·정비사업에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지