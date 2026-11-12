하남산단 지하수서 기준치 437배 발암물질

전남광주통합특별시 광주권 하남산업단지 일부 지점에서 지하수 발암물질 농도가 법정 기준치의 430배가 넘는 것으로 나타났다.



11일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 열린 AI반도체환경위원회의 통합시 기후환경본부 대상 행정사무감사에서 임종국 의원은 올해 수질 모니터링 결과를 공개하며 오염 확산 방지대책을 촉구했다.



임 의원에 따르면 하남산단 창원기공 관측공(깊이 25m)의 트리클로로에틸렌(TCE) 농도는 상반기 0.784㎎/L에서 하반기 26.235㎎/L로 급증해 공업용수 법정 기준치(0.06㎎/L)의 약 437배에 달했다. 중원산업과 서산시멘트, 하남전자 등 일부 관측 지점에서도 기준치를 초과한 오염물질이 검출됐다.



2020~2023년 정밀조사에서는 시료 657개 중 TCE 117개, 테트라클로로에틸렌(퍼클로로에틸렌·PCE) 67개가 기준치를 초과했고, 지난해 긴급조사에서도 관정 16곳이 부적합 판정을 받았다.



이상배 시 기후환경본부장은 “인접 주거지역 25곳에서 채취한 시료 250개는 모두 수질 기준을 충족했다”며 “광산구와 북구에 약 16억4000만원을 지원했으며, 자치구와 한국농어촌공사가 이달 중 협약을 체결해 내년부터 오염 확산 방지사업을 본격 추진할 것”이라고 밝혔다.



환경시설 운영과 예산 집행의 적정성도 도마 위에 올랐다. 광주 양과동 광역위생매립장 주민지원기금이 기존 주민과 신규 주민에게 불균형하게 배분되고, 2019~2024년 44억2700만원 상당의 가전제품이 지원된 데 대한 운영 투명성 문제가 제기됐다.

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