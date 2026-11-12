혜택 키운 부산 동백전, 가입자 200만명 돌파

부산 지역화폐인 동백전이 출시 7년 만에 가입자 200만명 시대를 열었다. 캐시백 확대와 민생지원 정책 등 시민 혜택을 강화한 것이 가입자 증가로 이어지면서 지역 대표 생활밀착형 지역화폐로 자리 잡고 있다.



부산시는 이달 초 동백전 가입자 수가 200만명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 지난 8월 말 189만명에서 약 두 달 만에 11만명이 늘어난 것으로, 민생지원 정책과 연계한 혜택 확대가 신규 가입 증가로 이어진 것으로 분석된다.



시는 민생100일 비상조치의 하나로 지난 9월 동백전 캐시백을 최대 15%까지 한시적으로 상향하고 추석맞이 소비 활성화 이벤트를 진행했다. 10월부터는 QR결제 전용 할인쿠폰을 발급하는 등 시민들의 소비 혜택을 확대했다. 소상공인에게는 에너지바우처 지급과 동백전 카드수수료 지원 등을 통해 경영 부담을 덜어주는 정책도 병행했다.



시는 동백전 가입자 200만명 돌파를 기념하는 대규모 감사 이벤트를 진행한다. 11월 한 달간 동백전 결제 회원을 대상으로 추첨을 통해 1등 7명에게 각각 200만원, 2등 500명에게 5만원, 3등 1000명에게 3만원, 4등 3000명에게 1만원의 동백전 정책지원금을 지급할 예정이다.



소상공인의 결제수수료 부담을 줄이기 위해 추진 중인 QR 가맹점도 확대되고 있다. 전체 가맹점 중 QR 가맹점이 차지하는 비율은 지난해 말 18%에서 올해 26%로 8%포인트 상승했다. 시는 QR 가맹점 신규 가입을 독려하고 결제 이용 활성화를 위한 홍보를 강화할 방침이다.

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