[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5

대통령의 한마디는 천금보다 무겁다. 일반 시민의 사회관계망서비스(SNS) 글은 개인 의견에 머물지만 대통령의 글과 영상은 많은 공무원을 움직이고 정책 방향을 바꾸는 ‘공적 신호’가 된다. 평소 엑스(X)를 즐겨 사용하며 직접 소통을 자신을 지켜준 “목숨줄 같은 것”이라고 말해 온 이재명 대통령은 최근 정기 유튜브 대담 프로그램 ‘대통령의 Y’까지 신설했다.