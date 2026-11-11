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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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파고다 강남 1타토익 RC김나래
입력 :
2026-11-11 18:18
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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 미인계 공작
1904년 초연된 푸치니의 오페라 ‘마담 버터플라이’(나비부인)는 일본 나가사키를 배경으로 미국 해군 장교 핑커턴과 일본 게이샤 초초상의 비극적인 사랑을 그렸다. 핑커턴의 배신에 절망한 초초상이 결국 자결하는 이야기다. 데이비드 크로넨버그 감독의 영화 ‘M. 버터플라이’(1993년)는 이런 구도를 뒤집은 작품이다. 1988년 미국 극작가 데이비드 헨리 황이
[데스크의 눈] “무엇보다 말이 문제였다”… 盧의 회고
“무엇보다 말이 문제였다.” 노무현 전 대통령은 사후 자서전 ‘운명이다’에서 자신의 언어를 이렇게 돌아봤다. 인권변호사와 야당 정치인 시절 즐겨 쓰던 구어체와 반어법·냉소적 표현을 대통령이 돼서도 고치지 못했다는 회고였다. “대통령후보가 되고 선거를 하는 과정에서 언어습관을 고쳤어야 했다.” 권위주의적인 대통령 문화를 극복하면서도 국민에게 믿음과 안정감을
[오늘의시선] 권력은 무엇에 답하는가
대통령의 한마디는 천금보다 무겁다. 일반 시민의 사회관계망서비스(SNS) 글은 개인 의견에 머물지만 대통령의 글과 영상은 많은 공무원을 움직이고 정책 방향을 바꾸는 ‘공적 신호’가 된다. 평소 엑스(X)를 즐겨 사용하며 직접 소통을 자신을 지켜준 “목숨줄 같은 것”이라고 말해 온 이재명 대통령은 최근 정기 유튜브 대담 프로그램 ‘대통령의 Y’까지 신설했다.
[김상미의감성엽서] 늦어도 11월에는
11월이다, 11월이 오면 자연스레 떠오르는 여자, 마리안네. 아주 부유한 사업가의 부인이자 한 아이의 어머니. 독일 작가 한스 에리히 노삭이 1955년에 발표한 소설, ‘늦어도 11월에는’에 나오는 여주인공. 20대에 읽은 소설인데도 11월만 되면 어김없이 내 마음 안으로 찾아오는 마리안네와 그녀의 연인 베르톨트. 그 당시 사랑에 관한 한 에밀리 브론테의
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