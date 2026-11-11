BTS ‘스윔’ K팝그룹 최초 애플뮤직 베스트송

그룹 방탄소년단(BTS?사진)의 ‘스윔(SWIM)’이 애플뮤직이 선정한 올해 최고의 곡 중 하나로 꼽혔다.



11일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 ‘스윔’은 지난 7일(현지시간) 발표된 애플뮤직 글로벌 플레이리스트 ‘2026 베스트 송(Best Songs of 2026)’에 이름을 올렸다. ‘2026 베스트 송’은 애플뮤직 에디터들이 한 해를 대표하는 100곡을 엄선한 목록이다. 한국 그룹이 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. ‘스윔’ 이외에도 피아니스트 임윤찬의 지난해 뉴욕 카네기홀 골드베르크 변주곡 BWV 988 중 제13변주 실황 음원, 블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 부른 ‘드라큘라(Dracula)’가 브루노 마스, 아리아나 그란데 등 글로벌 팝스타들의 곡과 함께 뽑혔다.



‘스윔’은 이외에도 ‘A급 팝(A-List Pop)’, ‘바이럴 히트작(Viral Hits)’, ‘케이팝월드(KPOPWRLD)’에도 함께 포함됐다. 애플뮤직은 “방탄소년단의 ‘아리랑’ 컴백은 K팝이 오랫동안 기다려온 순간이자 수년간 쌓인 기대감이 결실을 맺은 귀환”이라고 호평했다.



한편 방탄소년단의 ‘아리랑’은 빌보드 차트에서도 순위권을 유지했다. ‘아리랑’은 최신(11월14일 주) ‘빌보드 200’ 기준으로도 62위를 기록하고 있다. 앞서 3월 발매한 ‘아리랑’은 4월4일 자 차트 1위로 진입한 뒤 3주 연속 정상을 지키는 등 33주 연속 순위권에 남아있다. ‘스윔’은 ‘글로벌 200’에서 전주보다 다섯 계단 오른 28위, ‘글로벌(미국 제외)’에선 14위에 올랐다.

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