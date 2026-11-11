소 두개골에 핀 꽃… 오키프展 국내 상륙

하얗게 바랜 소의 두개골 곁에 흰 꽃 두 송이가 놓였다. 단단한 뼈와 부드러운 꽃잎이 대비를 이룬다. 미국 화가 조지아 오키프(1887~1986)의 ‘옥양목 꽃이 있는 소의 두개골’(1931·사진)이다. 오키프는 꽃을 화면 가득 확대하고 산과 언덕을 단순한 선과 색면으로 구성하며 익숙한 대상에서 새로운 형태를 끌어냈다. 유럽 모더니즘의 영향을 받아들이면서도 미국의 도시와 자연에서 자신만의 회화 언어를 찾았다. ‘미국 모더니즘의 어머니’로 불리는 그의 작품을 국내 최대 규모로 만나는 전시가 열린다.



국립현대미술관 과천에서 12일 개막하는 ‘조지아 오키프와 미국 모더니즘’이다. 전시는 오키프가 남편인 사진가 알프레드 스티글리츠의 사후 그의 작품과 소장품을 정리해 시카고 미술관에 기증한 ‘알프레드 스티글리츠 컬렉션’을 중심으로 구성됐다. 회화와 사진, 영상, 가구 등 모두 117점을 선보인다. 오키프를 중심으로 동료 예술가들이 독자적인 미국 미술을 만들어간 과정을 살핀다.



오키프는 자연을 소재로 미국 특유의 풍경과 정서를 표현했다. 구상과 추상의 경계를 넘나드는 실험적인 작업으로 남성 중심의 미술계에서 독자적인 입지를 다졌으며, 미국 미술의 정체성을 형성하는 데 중요한 역할을 했다. ‘파랑과 초록 음악’(1919~21)은 오키프의 초기 조형 실험을 보여준다. 파랑과 초록이 어우러진 화면에서 곡선과 사선이 교차하며 리듬을 만든다. 칸딘스키의 영향을 받아 음악을 색채와 형태로 옮기려 한 작품이다. 눈앞의 대상을 재현하는 데서 벗어나 보이지 않는 감각을 표현하며 구상과 추상의 경계를 탐색했다.



뉴멕시코의 자연은 그에게 또 다른 영감의 원천이었다. 사막에서 수집한 동물의 뼈와 철분을 머금은 붉은 대지, 독특한 지형이 거듭 그림에 등장한다. ‘꽃이 있는 붉은 언덕’(1937)에서는 화면 앞쪽에 크게 그린 꽃과 멀리 펼쳐진 언덕이 크기와 거리의 대비를 이룬다. 직접 개조한 자동차로 탐험하며 찾아낸 ‘블랙 플레이스’와 ‘화이트 플레이스’를 그린 회화도 소개된다. 작가의 육성을 담은 영상은 관객을 뉴멕시코의 풍경으로 이끈다. 내년 3월 21일까지.

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