건설 폐목을 연료로… 경북개발공사, 3억원 챙겼다

경북개발공사가 건설현장의 폐목 재활용과 매각으로 수익을 내고 있다.

11일 공사에 따르면 올해 들어 공사 현장에서 폐기물로 처리하던 나무를 에너지원으로 활용해 2억3600만원 정도의 처리비용을 줄였다. 매각도 진행해 6400여만원의 수입을 내는 등 모두 3억원의 경제적 효과를 냈다.

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공사는 2023년 한국지역난방공사 대구지사와 포항시산림조합과, 지난해 12월에는 한국임업진흥원과 업무협약을 체결해 공사의 개발사업 현장에서 나오는 나무 폐기물을 발전·난방용 연료로 재활용하거나 우수 목재를 매각하는 사업을 추진하고 있다.

그 결과 올해 2~3월 영주 국가산단 조성 현장의 폐목 1600t을 발전·난방 연료로 재활용해 2억3600여만원의 폐기물 처리비용을 절감했다. 올해는 6월 임업진흥원에 목재 906t을 6400여만원에 매각한 데 이어 12월에도 매각할 계획이다.

이재혁 경북개발공사 사장은 “자원순환과 환경·안전관리 등으로 지속가능한 건설현장을 만들어가겠다”고 말했다.

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