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건설 폐목을 연료로… 경북개발공사, 3억원 챙겼다

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예천=배소영 기자 soso@segye.com

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경북개발공사가 건설현장의 폐목 재활용과 매각으로 수익을 내고 있다.

 

11일 공사에 따르면 올해 들어 공사 현장에서 폐기물로 처리하던 나무를 에너지원으로 활용해 2억3600만원 정도의 처리비용을 줄였다. 매각도 진행해 6400여만원의 수입을 내는 등 모두 3억원의 경제적 효과를 냈다.

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공사는 2023년 한국지역난방공사 대구지사와 포항시산림조합과, 지난해 12월에는 한국임업진흥원과 업무협약을 체결해 공사의 개발사업 현장에서 나오는 나무 폐기물을 발전·난방용 연료로 재활용하거나 우수 목재를 매각하는 사업을 추진하고 있다.

 

그 결과 올해 2~3월 영주 국가산단 조성 현장의 폐목 1600t을 발전·난방 연료로 재활용해 2억3600여만원의 폐기물 처리비용을 절감했다. 올해는 6월 임업진흥원에 목재 906t을 6400여만원에 매각한 데 이어 12월에도 매각할 계획이다.

 

이재혁 경북개발공사 사장은 “자원순환과 환경·안전관리 등으로 지속가능한 건설현장을 만들어가겠다”고 말했다.


예천=배소영 기자 soso@segye.com 기자페이지 바로가기

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