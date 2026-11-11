‘최충락 흉기 난동’ 인천공소청, 신체적 약자 대상 이상동기 범죄 구속기소

인천 도심의 대형 상업시설에서 전자발찌를 찬 채 칼부림 난동을 벌였던 최충락(59)이 재판에 넘겨졌다. 인천공소청 형사2부는 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 최충락을 구속 기소했다고 11일 밝혔다.

최충락은 지난달 13일 오후 1시50분쯤 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 씨앤씨(see&see) 건물에서 양손에 테이프로 고정한 흉기로 이용객 10명을 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

‘인천 대형 상업시설 흉기난동’ 피의자 최충락, 송치. 연합뉴스

공소청은 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 7명이 상해를 입은 것으로 분류했다. 최충락은 2차례의 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상 전과가 10범이며, 범행 때에도 위치추적 전자장치(전자발찌)를 차고 있었다.

그는 지난 8월부터 피부질환으로 치료 받던 병원과 갈등을 빚자 경찰과 병원이 자신을 감시한다는 망상에 빠져 범행에 나선 것으로 조사됐다. 또 당일에는 법무부 보호관찰소를 찾아 보호관찰관과 면담하고 다니던 대학에 휴학계를 제출하기도 했다.

신체적 약자를 대상으로 외부에 불만을 표출하려는 이상동기 범죄였다는 게 공소청의 설명이다. 최충락은 경찰 조사에서 “(불만을) 사회적으로 알리고 싶어 뉴스거리를 만들려고 범행했다”는 취지로 진술했다.

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