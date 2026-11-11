Sh수협은행 행추위, 네 번째 표결도 결론 못 내…행장 공백 장기화 우려

Sh수협은행의 리더십 공백 우려가 커지고 있다. 행장추천위원회(행추위)가 네 차례 표결에도 최종 후보를 정하지 못하는 등 차기 은행장 인선이 난항을 겪고 있어서다.

Sh수협은행은 11일 열린 행추위에서 최종 후보자를 결정하지 못해 다음 달 1일 다시 협의할 예정이라고 밝혔다. 재공모 여부는 결정하지 않았다.

행추위는 앞서 9월 22일과 10월 6일, 10월 26일 세 차례 표결에서도 최종 후보를 확정하지 못했다. 신학기 현 행장과 이형주 금융정보분석원(FIU) 원장의 2파전이 이어지는 가운데, 앞선 표결에서는 두 후보가 각각 3표와 2표를 얻은 것으로 전해졌다.

신 행장의 임기는 오는 17일 끝난다. 최종 후보로 추천되려면 행추위원 5명 중 4명 이상의 찬성을 얻어야 한다. 그러나 행추위는 재정경제부·금융위원회·해양수산부가 추천한 위원 3명과 수협중앙회가 추천한 위원 2명으로 구성돼 있어, 양측의 의견이 엇갈리면 후보를 확정하기 어려운 구조다.

이번에도 후보를 정하지 못하면서 수협은행의 리더십 공백이 현실화됐다는 평가가 나온다. 재공모 여부조차 정해지지 않아 공백이 장기화할 수 있다는 관측도 제기된다. 두 후보를 둘러싼 입장 차가 네 차례 회의에서도 좁혀지지 않은 만큼, 재공모 없이 다시 표결에 나서더라도 결론을 내기 쉽지 않을 것이라는 지적이다.

수협은행은 2016년 수협중앙회에서 분리된 이후 은행장 선임 과정에서 세 차례 재공모를 거친 바 있다.

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