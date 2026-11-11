'홍익인간의 정신으로' 개천절 대제전 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울 종로구 사직단 단군성전에서 단기 4359년 음력 개천절을 맞아 '개천절 대제전'이 열린 가운데 참석자들이 절을 올리고 있다.

11일 서울 종로구 사직단 단군성전에서 단기 4359년 음력 개천절을 맞아 '개천절 대제전'이 열리고 있다.

11일 단기 4359년 음력 개천절을 맞아 서울 종로구 사직단 내 단군성전에서 ‘개천절 대제전’이 열렸다. 이번 행사는 사단법인 현정회가 주관하고 종로구가 후원하여, 우리 민족의 뿌리와 전통을 되새기고 역사적 의미를 기리기 위해 민관이 함께 뜻을 모아 진행되었다.

‘개천절(開天節)’은 문자 그대로 ‘하늘이 열린 날’을 뜻하며, 우리 민족의 시조인 단군왕검이 한민족 최초의 국가인 고조선을 건국하여 역사와 문화를 개창한 것을 기념하는 숭고한 국경일이다. 역사적으로 개천절은 단군을 모시는 대종교 등 민족 종교에서 음력 10월 3일을 기념해 온 오랜 전통에 뿌리를 두고 있다. 일제강점기 민족혼을 지키는 구심점 역할을 하였으며, 대한민국 임시정부 시절을 거쳐 오늘날 대한민국의 5대 국경일 중 하나로 당당히 지정되어 매년 그 뜻깊은 의미를 이어가고 있다.

우리 민족의 국조로 추앙받는 단군왕검은 '삼국유사'와 각종 역사 기록에 따르면 하늘의 신인 환인의 손자이자 환웅의 아들로 전해 내려오는 성스러운 인물이다. 그는 환웅이 홍익인간(널리 인간을 이롭게 한다)과 재세이화(이념으로 세상을 다스린다)의 정신을 품고 태백산 신시로 내려온 이후, 그 뜻을 이어받아 서기전 2333년 아사달에 도읍을 정하고 고조선을 건국하였다. 단군왕검의 건국은 단순한 신화의 영역을 넘어, 우리 민족이 하나의 공동체로서 정체성을 확립하고 찬란한 고대 문화를 꽃피우게 된 역사적 기점이 되었다. 단군은 오랜 세월 동안 외세의 침략과 수많은 위기 속에서도 우리 민족이 하나로 뭉치게 만드는 구심점이자 정신적 뿌리로 자리 잡아 왔다.

이날 사직단 단군성전에서 열린 대제전은 우리 고유의 전통 차 문화를 담은 정성스러운 헌다례를 시작으로 문을 열었다. 이어 엄숙한 분위기 속에서 국민의례와 개식사가 거행되었으며, 행사의 하이라이트인 본격적인 개천절 대제가 진행되었다. 엄숙하고 경건한 아악 연주가 사직단 일대에 울려 퍼지는 가운데, 집전자의 안내에 따라 분향강신(향을 피워 신을 맞이함), 초헌(첫 번째 술잔을 올림), 고축(축문을 읽음), 아헌(두 번째 술잔을 올림), 종헌(마지막 술잔을 올림), 사신례(신을 보내드림), 음복례(제사에 쓰인 술과 음식을 나누어 먹음) 순으로 전통 제례 의식이 엄격한 절차에 따라 거행되었다.

특히 이번 대제전 본행사 이후에는 서울국학원에서 단군조선사 개정을 주제로 한 심도 있는 학술토론회가 개최되어 눈길을 끌었다. 이번 토론회는 우리 역사와 뿌리를 학술적이고 객관적인 시각에서 재조명하고, 자칫 잊혀지기 쉬운 고조선 역사의 가치를 현대적으로 해석하는 뜻깊은 자리가 되었다.

유찬종 구청장은 “개천절 대제전이 우리 민족의 뿌리와 전통문화를 되새기고, 홍익인간의 정신을 바탕으로 화합과 상생의 가치를 나누는 계기가 되길 바란다”며 “종로구도 전통문화의 계승과 발전을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

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