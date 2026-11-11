인천항, 중국 산둥성 바닷길 ‘활짝’…신규 물동량 기대

인천항이 중국 르자오항과의 새 바닷길을 열었다. 인천항만공사(IPA)는 11일 중국 산둥성 현지에서 열린 ‘르자오·인천 컨테이너 정기선 신규항로 취항 행사’에 참석했다고 밝혔다.

이번 일정은 르자오시 인민정부와 산동성항구그룹이 공동 주최했다. 신규 항로인 RIX(Rizhao Incheon Express)는 산동원양해운그룹(SMC)이 운영하는 주 2항차 정기 서비스다. 르자오항과 인천신항 선광신컨테이너터미널(SNCT)를 직접 연결한다.

르자오항은 지난해 화물 처리량 5억8000만t으로 중국 내 6위 항만이다. 철강을 비롯해 석유화학, 제지 등 임항산업이 발달해 있다. 직항로 개설에 따라 수도권과 산동성 남부 간 물류 시간·비용이 줄어 연간 약 12만TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대)의 신규 물동량이 창출될 것으로 기대하고 있다.

인천항의 산둥성 권역 컨테이너 네트워크는 칭다오·웨이하이·옌타이·스다오에 이어 르자오까지 확대됐다. 정상구 IPA 운영부사장은 “선사·터미널과 함께 새로운 화물 유치와 서비스 개선에 힘써 신규항로가 조기 안정적으로 정착될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지