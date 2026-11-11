제주 해수욕장, 이용객 늘고 만족도 높아졌다

올해 제주지역 해수욕장 이용객이 160만명을 넘어서고, 이용객 만족도도 상승한 것으로 나타났다.

11일 제주도에 따르면 전날 하반기 해수욕장협의회를 열어 올해 운영 성과를 점검하고 내년도 해수욕장 운영 개선 방안을 논의했다.

제주시 협재해수욕장

올해 제주지역 해수욕장 이용객은 160만6000여명으로, 지난해 144만8000여 명보다 11% 증가했다. 이용객 만족도도 지난해 82.46점에서 올해 89.71점으로 7.25점 상승했다.

제주도는 해수욕장 이용객의 불편 사항을 파악하고 운영 개선에 반영하기 위해 매년 만족도 조사를 실시하고 있다. 올해는 함덕·협재·중문색달·표선해수욕장 등 행정시별 2곳씩 총 4곳을 대상으로 조사했다.

이 같은 성과는 지난해에 이어 인명사고·불친절·바가지요금이 없는 ‘삼무(三無) 해수욕장' 운영을 지속하고, 이용객 중심의 편의·안전 정책을 강화한 결과로 분석된다.

함덕해수욕장

특히 반려동물 동반 해수욕장(펫 비치)과 무장애 해수욕장을 운영해 이용 편의를 높이고, 인공지능(AI)을 활용한 안전 캠페인 영상을 제작하는 등 안전사고 예방에도 힘썼다.

이번 협의회에서는 지역 주민과 관계기관이 참여한 가운데 내년도 해수욕장 운영을 위한 주요 개선 과제를 논의했다.

마을회·청년회·부녀회 등 지역 주민과 소방·해양경찰 등 관계기관은 해수욕장 운영 기간과 시간 조정, 편의용품 가격 안정화, 공유수면 점·사용 허가구역 관리 개선, 해수욕장별 특화 운영 확대, 지역축제 일정 분산 등에 대한 의견을 제시했다.

제주도는 이번 협의회에서 제시된 의견을 검토해 개선 방안을 마련하고, 내년 상반기 해수욕장협의회에서 구체적인 운영 방향을 논의한 뒤 2027년 해수욕장 운영계획에 반영할 방침이다.

제주도가 10일 2026년 하반기 해수욕장협의회를 열어 올해 운영 성과를 점검하고 내년도 해수욕장 운영 개선 방안을 논의하고 있다. 제주도 제공

이날 협의회에서는 해수욕장 안전관리와 운영에 기여한 안전요원, 의용소방대원, 소방관 등 유공자 16명에게 표창도 수여했다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “올해 해수욕장 개장 시기를 앞당기고 운영 기간을 연장해 관광 수요에 선제적으로 대응하고 지역경제 활성화에도 기여했다”며 “내년에도 이용객 수요에 맞춰 해수욕장 운영을 개선하고 안전관리에도 힘써 도민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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