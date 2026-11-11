전남광주시, 2027년 첫 통합예산 22조163억원 편성… 민생·균형발전 집중 배분

전남광주통합특별시가 출범 이후 첫 통합 예산으로 2027년도 22조163억원을 편성했다. 첨단산업 육성과 권역별 성장거점 조성, 농어촌 기본소득 등 민생·균형발전 사업에 재정을 집중 배분했다.

전남광주는 11일 2027년도 예산안 22조163억원을 편성해 시의회에 제출한다고 밝혔다. 이는 전년도 예산 20조8040억원보다 1조2123억원(5.8%) 증가한 규모다.

백승주 전남광주특별시 균형발전부시장이 11일 무안청사 브리핑룸에서 통합 이후 처음 편성한 예산과 관련, 양 지역의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적인 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다고 밝히고 있다. 전남광주시 제공

회계별로는 일반회계가 18조736억원으로 전년보다 1조3438억원(8.0%) 늘었다. 특별회계는 2조6739억원으로 286억원(1.1%) 증가했으며, 기금은 1조2688억원으로 1601억원(11.2%) 감소했다.

통합특별시는 이번 예산을 통해 첨단산업 육성, 권역별 성장거점 조성, 지역순환경제 활성화, 농어촌 기본소득 등 4대 핵심사업을 추진한다.

첨단산업 분야에는 광주의 인공지능(AI) 기술과 전남의 재생에너지·우주항공 산업 기반을 연계하는 사업들이 반영됐다.

백승주 전남광주통합특별시 균형발전부시장이 11일 무안청사 브리핑룸에서 ‘2027년 통합 첫 예산안’ 관련하여 기자브리핑을 하고 있다. 전남광주시 제공

주요 사업별로는 AX 실증밸리 조성 1638억원, 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원 375억원, AI·디지털 노화산업 실증연구지원센터 구축 83억원, 호남권 반도체 공동연구소 구축 55억원 등이다.

에너지 분야에는 핵융합 핵심기술 실증센터 24억원과 수소도시 조성 70억원을 편성했다. 우주항공 분야에서는 발사체기술사업화센터 건립 등에 약 26억원을 반영했다.

권역별 특성을 살린 지역 성장거점 육성에도 40억원을 투입한다. 통합특별시는 권역별 기본구상 수립과 타당성 검토를 거쳐 지역별 산업·문화·관광 기반을 구체화할 계획이다.

광주권은 문화예술·문학·AI 창작 중심의 문화창작 인프라를 구축하고, 동부권은 스포츠·K팝·대형 공연을 결합한 남해안 엔터테인먼트 거점으로 육성한다.

중남권은 미래농업·산림·K푸드·치유산업을 연계한 복합거점으로, 서부권은 재생에너지와 국제회의·전시(MICE), 관광을 결합한 산업·관광거점으로 조성한다는 구상이다.

지역 내 소비와 소득의 선순환 구조를 구축하기 위한 사업도 편성했다. 지역사랑상품권 발행 지원에 1558억원을 투입하며, 시·군비를 포함하면 전체 지원 규모는 2097억원이다. 농어민공익수당 674억원, 전남광주 365 반값여행 30억원도 반영했다.

청년 일자리와 창업 지원을 위해 청년창업사관학교 28억원, 청년창업특례보증 29억원을 편성했다. 농어촌 인구감소와 지역소멸 대응을 위한 기본소득 사업도 주요 예산으로 포함됐다.

농어촌 기본소득 시범사업에는 4330억원이 반영됐으며, 시·군비를 합한 사업 규모는 6401억원이다. 국비 지원 대상 7개 군은 2027년 상반기부터, 자체 확대 대상 9개 군은 하반기부터 사업을 시행해 총 16개 군을 지원할 계획이다. 농업 기반 확충을 위한 스마트농업 육성지구 85억원과 배수개선사업 1196억원도 편성했다.

복지·문화·교통 분야에도 재원을 배분했다. 아이맞이 지원금 359억원, 청년드림 만원주택 80억원을 비롯해 남부권 광역관광개발 882억원, 도시철도 2호선 건설 1131억원, 지방도 정비 1501억원 등이 포함됐다.

통합특별시는 옛 전남과 광주의 행정기구 통합 과정에서 유사·중복 사업과 행사·축제성 경비를 정비하고, 확보한 재원을 미래산업과 민생 분야에 재배분했다고 설명했다.

백승주 균형발전부시장은 “2027년 예산안은 통합 이후 처음 편성하는 예산으로, 양 지역의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적인 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다”며 “첨단산업 육성과 권역별 균형발전으로 미래 성장동력을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 사업에 재정을 집중하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 12월16일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

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