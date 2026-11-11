불법 자금세탁 조직 증거인멸 20대 징역 1년

불법 자금세탁 조직에 대한 경찰 수사를 우려해 범죄에 사용된 컴퓨터와 휴대전화를 내다 버린 20대가 실형을 선고받았다.

11일 대구지법 형사11단독(전명환 판사)은 증거인멸 혐의로 재판에 넘겨진 A(26)씨에게 징역 1년을 선고했다.

대구 수성구 범어동 대구지방법원 전경. 뉴시스

판결문에 따르면 A씨는 2024년 11월24일 대구 북구 일대에서 불법 자금세탁 범행에 쓰인 휴대전화와 PC 본체 등을 폐기해 타인의 형사 사건에 관한 증거를 인멸한 혐의로 기소됐다.

조사 결과 그는 불법 도박사이트 운영자 등으로부터 범죄수익금을 송금받은 뒤 추적이 어려운 상품권으로 교환하거나 현금으로 인출해 전달하는 자금세탁 조직에서 활동한 것으로 드러났다. A씨는 당시 조직원들이 자금 문제로 다툼을 벌이는 것을 보고 향후 수사기관의 수사를 받게 될 것을 예상해 범행 증거를 없애기로 마음먹은 것으로 파악됐다.

재판부는 “피고인이 인멸한 휴대전화 등은 조직원들의 형사상 책임을 입증하기 위한 중요한 증거로 보인다”며 “사기죄로 인한 누범 기간 중 범행을 저질렀으나 잘못을 인정하고 있는 점 등 여러 양형 조건을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지