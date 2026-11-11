한로로, ‘당밤나밤’ 시즌3 마무리!… 따뜻한 위로와 유쾌한 소통으로 ‘공감 아이콘’ 등극

싱어송라이터 한로로가 개인 유튜브 콘텐츠 ‘당밤나밤(당신의 밤은 나의 밤과 같습니까?)’ 시즌3의 마지막 회차를 공개하며 팬들과 나눠온 따뜻한 공감과 위로의 시간을 마무리한다.

‘당밤나밤’은 한로로가 게스트와 함께 팬들의 사연을 읽고 서로의 고민을 나누는 토크 콘텐츠다. 지난해 11월 첫선을 보인 이후 꾸준히 시즌을 이어왔으며, 지난 9월30일부터 매주 수요일 오후 5시에 공개된 시즌3는 오늘(11일) HANA 지수 편을 끝으로 총 7회에 걸친 여정을 마무리한다.

한로로 ‘당밤나밤’ 이미지. 한로로 공식 유튜브 화면 캡처

이번 시즌에는 악뮤(AKMU) 수현을 시작으로 릴 모쉬핏, pH-1, 있지(ITZY) 류진·채령, 곽범, 스트레이 키즈 승민·한까지 다양한 분야의 게스트들이 출연했다. 서로 다른 개성과 이야기를 지닌 출연진이 한로로와 만나 사연에 대한 고민과 공감을 나누며 차분한 소통을 나눴다.

한로로는 직접 보내온 사연 속 상황을 세심하게 살피고 자신의 생각을 솔직하게 전하는 모습으로 진정성 있는 모습을 보였다. 때로는 귀여운 리액션으로 분위기를 풀어갔고 게스트들 역시 편안한 분위기 속에서 자신의 생각과 경험을 털어놓으며 시청자들과 한층 가까워졌다.

특히 ‘당밤나밤’에서 한로로가 게스트를 위해 직접 쓴 시를 선물하는 코너에서는 한로로의 언어로 풀어낸 시를 통해 매회 깊은 여운을 남겼다. 예상치 못한 시 선물에 게스트들은 감동을 받으며 섬세한 표현력과 문학적 감성에 매번 감탄을 보내기도 했다. 이러한 모습은 싱어송라이터를 넘어 자신만의 언어로 사람들에게 감정을 전달하는 아티스트로서의 매력도 보여줬다.

지난해 11월 시작해 세 번째 시즌까지 이어진 ‘당밤나밤’은 음악 밖에서 한로로의 새로운 얼굴을 만날 수 있는 콘텐츠로 자리 잡았으며, 사연에 귀 기울이는 진심이 담겨 콘텐츠만의 감성이 더욱 또렷이 드러났다.

한편 한로로는 지난 5일 새 싱글 ‘물음표 (Question Mark)’를 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 오는 2027년 1월2일과 3일에는 네이버 아레나 앳 인스파이어(구 인스파이어 아레나)에서 다섯 번째 단독 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

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