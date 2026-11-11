전남광주교육청, 첫 통합 예산 7조7418억원 편성… 돌봄·미래 인재 집중

전남광주통합특별시교육청이 통합 출범 후 첫 본예산으로 7조 원대가 넘는 교육 예산안을 편성했다. 정부의 지방교육재정교부금 개편 등 재정 불확실성에 대응해 행정운영 경비를 과감히 줄이고, AI·반도체 인재 양성과 기초학력·돌봄 등 학생 지원에 재원을 집중했다.

11일 전남광주교육청에 따르면 교육청은 2027년도 교육비특별회계 예산안을 전남광주통합특별시의회에 제출했다. 이번 예산안 총규모는 7조7418억원으로, 올해 전남·광주 합산 본예산보다 4751억원(6.5%) 증가했으나 통합 전 추경보다는 3688억원(4.5%) 감소한 수치다.

전남광주통합특별시교육청 전경. 전남광주시교육청 제공

전남광주교육청은 정부의 교부금 개편안이 시행될 경우 내국세 연동 방식보다 보통교부금이 약 2조5000억원 가량 줄어들 수 있다고 내다봤다. 이에 따라 기금전입금을 올해 1475억원에서 310억원으로 대폭 축소하고, 교육행정 및 기관운영 등 교육일반 경비를 198억원(6.6%) 감축하는 등 고강도 재정 효율화에 나섰다.

확보된 재원은 미래 교육 경쟁력 강화와 학생 복지 향상에 투입된다. 우선 지역 미래산업과 연계한 직업교육 및 취업 지원에 395억원을 배정해 마이스터고 육성과 특성화고 학과 개편을 추진한다. 또 AI·디지털 교육환경 조성 및 기본교육에 948억원, 과학·수학·영재·발명교육에 158억원을 편성했다.

학생들의 기초학력 향상과 맞춤형 수업 지원에는 각각 201억원과 345억원이 투입되며, 전남학생교육수당과 광주 꿈드리미 등 학생 교육기본지원에 1180억원을 배정해 통합 수당 운영 기반을 다진다.

이 밖에 교육복지 718억원, 방과후·돌봄 616억원, 통학 지원 464억원, 교사 교육활동 보호 및 학교 행정업무 경감 61억원 등을 반영했다.

김대중 전남광주시교육감은 “통합의 성과가 행정의 효율성에 머무르지 않고 학생의 배움과 성장, 지역의 발전으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 예산안은 전남광주통합특별시의회 제5회 정례회에서 심의될 예정이다.

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