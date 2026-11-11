[AI로 여는 충남 교실의 변화] ① 교육데이터로 실현하는 맞춤학습. 점수 뒤에 가려진 배움까지 읽는다…충남 교실의 ‘데이터 혁신’

인공지능(AI)은 교실의 수업과 평가를 어떻게 바꾸고 있을까. 세계일보와 충남교육청은 교육데이터를 활용한 맞춤학습, 이끎학교의 AI·정보교육, 교사의 수업 역량 강화를 차례로 살펴본다. 공동기획 ‘AI로 여는 충남 교실의 변화’를 11월 11일부터 매주 수요일, 세 차례에 걸쳐 싣고 학교내 인공지능교육 현장의 모습을 담는다.

‘동물원은 필요할까요?’

충남교육청이 공개한 내포초등학교 6학년 국어 수업 사례다. 한 학생은 동물원이 필요하다는 주장과 이를 뒷받침하는 세 가지 근거를 손글씨로 썼다. 인공지능(AI)은 주장이 분명하고 근거 세 가지를 제시했다며 10점 만점을 부여했다. 그러면서 멸종위기 동물 보호에 관한 설명은 보충할 필요가 있다고 짚었다.

충남교육청 인공지능교육 관계자들이 ‘에듀테크 싱가포르 2025의 공식 초청’으로 지난해 11월 싱가포르를 방문해 충남미래교육을 발표했다. 충남교육청 제공

교사는 여기서 한 걸음 더 들어갔다. “왜 동물원에서 보호하는 것이 중요한지에 대한 설명이 부족하여 설득력이 약해질 수 있습니다”라는 최종 의견을 남겼다. 학생은 이를 읽고 야생에서 먹이를 구하거나 번식하기 어려운 동물을 보호할 수 있다는 설명을 덧붙였다. 만점을 받은 글에도 배움은 남아 있었다.

충남교육청이 교육데이터와 AI를 활용해 학생별 배움의 과정을 살피는 수업·평가 혁신을 추진하고 있다. 교육플랫폼 ‘마주온’의 학습 활동 기록으로 맞춤형 지도의 근거를 마련하고, 손글씨 답안에는 AI와 교사가 협업해 피드백을 제공한다. 학습 결과를 확인하는 데서 나아가 다음 배움에 필요한 도움을 찾는 것이 핵심이다.

◇출석·진도부터 반복 시청까지…학생의 배움을 한눈에

충남교육청은 2022년 교육데이터 분석 시스템 개발에 착수해 2023년부터 운영하고 있다. 네이버클라우드, 에듀테크 기업 버블콘과 협력해 학생의 학습 활동을 수집·분석하고 교사의 수업 설계에 활용하는 기반을 구축했다.

마주온 내 ‘충남온배움터’에서 이뤄지는 학습 활동은 학습 충실도와 집중도, 적극성, 학업 성취도, 학습 만족도 등 5개 지표로 분석된다. 결과는 여러 정보를 한 화면에 모아 보여주는 대시보드로 제공한다.

학급 종합 화면에서는 출석률과 진도율, 과제 제출률, 퀴즈 참여율 등을 확인할 수 있다. 개인별 화면에서는 누적 학습 시간과 학습 진행도, 과제·퀴즈 결과, 게시판 활동, 학습 시간 분포 등을 살펴볼 수 있다. 학급 전체의 흐름과 개별 학생의 학습 양상을 함께 파악하도록 구성했다.

동영상 자료에는 반복 시청한 구간을 색의 진하기로 표시하는 ‘히트맵’ 기능을 적용했다. 어느 부분을 여러 차례 돌려봤는지 확인해 추가 설명이 필요한 대목을 살피는 자료로 활용한다.

반복 시청이나 접속 시간만으로 학생의 이해 수준을 단정할 수는 없다. 교사는 참여도와 성취도, 과제 수행 등 여러 정보를 함께 살펴 지도 방향을 정한다. 데이터는 학생을 더 자세히 이해하고 필요한 도움을 판단하는 근거가 된다.

충남교육청 교육데이터 분석시스템 흐름도.

◇같은 진도 속 다른 학습 속도…보충·심화 지도 연결

교육데이터 분석 시스템의 활용은 ‘수집→지표별 분석→대시보드 제공→학습 과정·결과 종합 분석→개인별 맞춤학습 지원’으로 이어진다.

학습 활동 기록을 수집·저장하는 기술인 ‘xAPI’를 기반으로 흩어진 데이터를 모으고, 지표 사이의 관계를 분석하도록 설계했다. 교사는 이를 통해 학생별 강점과 보완점, 반복되는 오류와 학습 부진 요인 등을 살펴볼 수 있다.

이러한 정보는 수준과 특성에 맞춘 수업으로 연결된다. 개념 이해가 더 필요한 학생에게는 보충 설명과 연습 기회를 제공하고, 학습 속도가 빠른 학생에게는 심화 활동을 제시하는 방식이다.

같은 교실에서 같은 진도로 배우더라도 학생마다 필요한 도움은 다르다. 충남교육청은 그동안 체계적으로 정리되지 않았던 학습 기록을 종합·시각화해 교사가 이러한 차이를 파악하고 수업을 설계하도록 지원하고 있다.

◇종이에 쓴 생각, AI와 교사가 함께 살핀다

평가 혁신의 또 다른 축은 손글씨 기반 AI 서·논술형 환류 시스템 ‘아이글(AIGLE)’이다. 환류는 평가 결과를 학생에게 돌려줘 다음 학습에 활용하도록 돕는 피드백을 뜻한다.

충남교육청은 네오랩컨버전스와 협력해 2022년 시스템 개발에 착수했다. 2023년부터 시범 운영과 고도화를 이어왔으며, 제공된 발표자료 기준 누적 시범학교는 152개교다.

학생이 스마트펜으로 종이에 답안을 쓰면 필기 내용이 디지털 데이터로 변환된다. 펜촉 아래 적외선 카메라가 필기 위치를 읽어 저장하고, 블루투스를 통해 시스템으로 전송하는 방식이다.

교사는 사전에 문항과 모범 답안, 평가기준표를 설정한다. AI가 기준에 따라 답안을 분석하고 1차 피드백을 제시하면 교사가 교육적 판단을 더해 최종 의견을 작성한다.

활용 유형은 두 가지다. ‘자기주도 글쓰기 개선형’은 학생이 피드백을 읽고 자신의 글을 성찰하며 고쳐 쓰도록 돕는다. ‘환류 기반 성취 확인형’은 평가 결과를 통해 배운 내용을 얼마나 이해했는지 점검하는 데 활용한다.

손글씨를 유지하면서 디지털 분석을 결합한 것도 특징이다. 키보드 입력 속도나 기기 조작 숙련도의 차이가 평가에 미치는 영향을 줄이면서, 학생이 종이에 자신의 생각을 정리하는 활동을 이어갈 수 있다.

충남교육청 교육데이터 아이글 활용 흐름도.

◇점수 확인에서 고쳐 쓰기로…평가 이후에도 이어지는 수업

내포초 수업 사례는 아이글의 활용 방향을 보여준다. 학생은 ‘동물원은 필요한가’라는 주제를 놓고 주장과 근거를 정리한 뒤 논설문을 썼다. AI와 교사의 피드백을 받은 다음 수업에서는 맞춤법을 수정하고 근거를 뒷받침하는 설명을 보충했다.

교사는 AI 분석을 검토하고 학생에게 필요한 조언을 더한다. 학생은 최종 의견을 바탕으로 자신의 글을 다시 읽고 수정한다. 답안 작성과 평가, 피드백, 고쳐 쓰기를 하나의 학습 과정으로 연결하는 것이다.

충남교육청은 이를 통해 서·논술형 평가에 필요한 교사의 채점·피드백 부담을 덜고 학생별 지도를 강화한다는 구상이다. 학습격차 완화와 사교육비 경감도 기대효과로 제시하고 있다.

◇영국·싱가포르에 소개…데이터 기반 맞춤교육 공유

충남의 교육데이터 활용 사례는 국내외 교육 현장에도 소개됐다. 2024년 전국 시도교육청 평가에서는 디지털 역량 배양 영역 우수사례로 선정됐다.

2025년 1월에는 영국 교육기술 박람회 ‘베트쇼(Bett Show)’의 공식 초청으로 마주온 교육데이터 분석 시스템을 발표했다. 같은 해 11월 ‘에듀테크 싱가포르 2025’에서는 개별 맞춤학습과 교원 연수, 에듀테크 기업과의 협업 모델을 공유했다.

이러한 시스템이 지향하는 변화는 학생의 기록을 수업에 되돌려주는 데 있다. 교사는 데이터를 통해 학생에게 필요한 도움을 찾고, 학생은 피드백을 바탕으로 자신의 생각을 보완한다. 동영상을 다시 본 흔적과 종이에 쓴 답안이 다음 배움을 설계하는 자료가 되고 있다.

세계일보·충남교육청 공동기획

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