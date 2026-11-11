李 대통령 “농지 개혁·CPTPP, 현장 목소리 담아 농업인에 도움 되도록 추진”

이재명 대통령은 11일 “농지 개혁과 농협 개혁, CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 등 중요 현안에 대해 현장의 목소리를 정책에 충실히 담아 농업인분들에게 도움이 되도록 추진하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 10일 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 제31회 농업인의 날을 맞아 X(옛 트위터)에 ‘오늘의 대한민국을 만든 한국인의 밥심, 농업인 여러분 덕분입니다’라는 제목의 글을 올렸다.

이 대통령은 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 땅을 일구며 국민의 먹거리를 지켜오신 전국의 농업인 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “산업화 도시화의 거센 변화 속에서도 묵묵히 국민의 밥상을 지켜주신 농업인 여러분 덕분에 우리는 어려운 시기를 헤쳐나올 수 있었다”고 말했다.

이어 “농업을 경시하는 나라는 부흥하기 어렵다. 이제 농업은 식량안보의 근간이자 국가 전략산업”이라며 “농촌은 우리가 지켜야 할 민족공동체의 터전이자 대한민국의 뿌리이기도 하다. 미래 생명산업인 농업의 뿌리를 지키는 일은 곧 대한민국의 미래를 지키는 일”이라고 강조했다.

또 “국민주권정부는 농업에 대한 국가의 책임을 강화하고 있다”며 “지난 정부에서 거부권이 행사됐던 농업 민생 법안을 통과시켰고, 쌀 가격을 정상화하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 농어촌 기본소득과 햇빛소득마을로 농촌의 소득 기반을 확대하는 정책도 도입했다”고 설명했다.

이 대통령은 “최근 채소·과일 등 주요 품목의 가격 하락으로 인해 농업인들의 어려움이 크다. 수급 조절과 소비 촉진을 병행해 농산물 가격과 농가 소득이 안정될 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “농업인이 흘린 땀만큼 정당한 소득을 얻고, 농업의 가치가 제대로 인정받도록 정부가 책임 있게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “농업의 가치를 제대로 존중받고, 여러분이 자부심을 느끼는 나라, 농민은 걱정 없이 농사를 짓고, 국민은 안심하고 소비하는 나라를 만들겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 X에 우리 쌀로 만든 가래떡을 먹는 영상도 게시했다.

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