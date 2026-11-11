강기윤 창원시장, 국회 찾아 ‘3755억 국비 확보·현안 해결’ 총력전

강기윤 경남 창원시장이 내년도 국비 확보와 지역 핵심 현안 해결을 위해 국회를 직접 찾아 전방위적인 건의 활동을 펼쳤다.

11일 창원시에 따르면 강기윤 시장이 10일과 12일 이틀 일정으로 국회를 방문해 2027년도 정부 본예산 심의 과정에서 국비 반영이 필요한 핵심 사업과 지역 현안에 대한 협조를 요청했다.

강기윤(오른쪽) 창원시장과 윤한홍 국회의원. 창원시 제공

이번 방문은 강 시장 취임 후 5대 시정 2년 차의 시정 방향을 구체화하고 창원의 미래 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

이번 국회 방문은 지난 8월에 이어 시장이 여야 의원실과 상임위원회를 직접 찾아가는 방식으로 진행됐다.

강 시장은 첫날인 10일 윤한홍, 최형두, 김종양, 허성무 등 창원 지역구 국회의원과 정혜경 비례대표 의원, 서삼석 농림축산식품해양수산위원장, 김용태 국회의원을 순차적으로 면담하며 맞춤형 건의 자료를 전달했다.

시가 건의한 과제는 총 24건으로, 총사업비 3755억원 규모의 국비 현안 10건과 정책 현안 14건이다.

주요 국비 반영 사업으로는 △칠서취수장 시설개선(신설) 사업 △소형모듈원자로(SMR) 제조부품 시험검사지원센터 건립 △외국인노동자·이주민 지역융화 지원 △국도 14호선 대체우회도로 사전타당성조사 용역 등 시민 삶의 질 향상 및 지역 미래 산업과 직결된 사업들이 포함됐다.

아울러 시는 올해 4분기 발표를 앞둔 정부의 주요 계획에 창원시 현안이 반영될 수 있도록 정책 건의에도 집중했다.

우선 진해신항의 북극항로 거점 조성을 위해 부산이전기관 특별법 개정, 항만공사 통합본사 진해신항 유치, 항만공사법 시행령 개정, 항만배후단지 조성을 요청했다.

미래성장산업 육성을 위해서는 SMR 연구개발특구 지정과 창업도시 조성 프로젝트 선정을 건의했다.

또한 지역 균형 성장을 위한 교통망 및 제도 개선 과제로 △CTX-진해선 등 제5차 국가철도망 구축계획 반영 △국도 79호선 확장 및 감계교차로 신설 △제2차 공공기관 이전 유치 △비수도권 특례시 지정기준 변경 △소쿠리섬 국유재산 3자 교환 등 핵심 사업 지원을 적극 당부했다.

강기윤 창원시장은 “국회의 정부 본예산 심의와 연말 주요 현안 발표를 앞둔 지금이 행정력을 집중해야 할 결정적 시기”라며 “여야 의원들과의 촘촘한 협력 네트워크를 활용해 지역의 성장판을 바꾸고, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지