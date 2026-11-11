한국공항공사, 항행안전시설 국제세미나 열어

한국공항공사는 11일 서울 강서구 코엑스마곡에서 항행안전시설의 기술 혁신과 발전 방향 모색을 위한 ‘제35회 항행안전시설 국제세미나’를 개최했다.

항행안전시설은 항공기가 안전하게 목적지까지 비행할 수 있도록 거리,방위각,위치 정보 등을 제공하는 필수 항행시설을 의미한다.

11일 코엑스마곡에서 열린 ‘제35회 항행안전시설 국제세미나’에서 김원준 한국공항공사 사장(앞줄 오른쪽 다섯 번째)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

국토교통부가 주최하고 한국공항공사가 주관한 이번 세미나에는 정부, 한국공항공사,인천국제공항공사, 산학연 관계자 등 150여 명이 참석해 항행분야 주요 정책과 최신기술 동향, 연구성과 등을 공유하고 발전방향을 논의했다.

이번 세미나는 ‘안전과 혁신, 항행안전의 새로운 도약’을 주제로 항행환경 변화에 대응하는 국가전략과 안전체계 구축,항행안전 향상을 위한 항행안전시설 운영 고도화,인공지능·디지털 전환(AX·DX) 기반 항행안전 혁신 등 3개 세션으로 구성됐다.

공사는 이날 공항 주변 개발과 도심화에 따른 항행안전시설의 전파환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 개발 중인 ‘항행안전시설 전파환경 지능형 관리시스템’을 소개하고, 2030년까지 단계적으로 개발해 김포공항에서 실증과 시범운영을 거쳐 전국 공항으로 확대할 계획을 밝혔다.

이 시스템은 주변 건축물의 전파장애 가능성을 자동분석하고 전파품질을 실시간으로 감시하며, 인공지능·디지털 트윈 기술로 장애를 사전에 예측하고 대응을 지원해 예방 중심의 항행안전시설 관리와 항공안전 강화에 기여할 것으로 기대된다.

또한 최근 항공안전을 위협하는 불법드론 문제에 대응하기 위해 공항 주변 드론 탐지정보와 드론 비행승인 정보를 실시간으로 연계해 비행승인 여부를 신속하게 확인할 수 있는 통합운영시스템 추진 현황을 공유했다.

이와 함께 국토교통부는 제2차 항행안전시설 발전 기본계획과 항공교통관제시스템 고도화 추진 현황을 발표했다.항공안전기술원, 한국항공우주연구원을 비롯한 참석기관은 항공 사이버보안 대응체계와 한국형 항공위성서비스(KASS) 운영 고도화, 인공지능을 활용한 항행시설 유지보수 등에 대한 발표와 토론을 벌였다.

김원준 한국공항공사 사장은 “항행안전의 미래를 여는 원동력은 기술 혁신이며 그 바탕에는 안전이라는 기본이 있다”며 “앞으로도 공사는 항행안전 분야의 전문성을 높이고 지속적인 기술 혁신으로 안전한 운항환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

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