“골프 종주국의 망신”… 30cm 그린 찢어발긴 영국 골퍼, 한순간에 쫓겨났다

프랭크 케네디. DP월드투어 홈페이지

미국프로골프(PGA) 투어와 미국여자프로골프(LPGA) 투어 등 프로 골프 대회는 ‘비신사적 행위’에 강력한 규제를 한다. 골프 규칙(Rule 1.2)에 따르면 선수의 성실성, 타인에 대한 배려, 코스 보호 등 ‘행동 수칙(Code of Conduct)’을 의무화하고 있다. 특히 메이저 대회를 비롯한 주요 프로 투어에서는 비신사적 행위에 대해 삼진아웃제(1차 경고, 2차 2벌타, 3차 실격)를 적용하는 통합 행동 규정을 운영한다. 영국(스코틀랜드)에서 시작된 골프는 동반자에 대한 배려와 에티켓을 중요하게 여기는 스포츠이기 때문이다.

’골프 종주국‘ 영국의 골퍼가 순간의 화를 참지 못하고 클럽으로 그린을 내리쳐 훼손한 행위로 실격을 당했다. 영국 맨체스터 출신의 프랭크 케네디(21)는 11일 스페인 타라고나 인피니툼 골프장에서 열린 DP월드투어 퀄리파잉(Q) 스쿨 4라운드 11번 홀 그린에서 버디 퍼트에 실패한 뒤 그린을 떠나면서 퍼트로 그린을 내리쳐 약 30㎝ 크기의 디벗을 냈다. 이에 DP월드투어는 골프 규칙 1.2a를 적용, ‘코스에 고의적인 손상을 입힌 심각한 부정행위’를 했다고 판단해 실격 판정을 내렸다.

케네디는 DP월드투어의 판정에 “버디 퍼트를 놓치고 화가 난 상태에서 퍼터를 휘둘러 그린을 손상한 것은 맞다. 하지만 즉각 그린을 수리했고. 다음 홀로 이동하기 전까지 제대로 복구했다”며 억울하다는 입장을 밝혔다.

프랭크 케네디. DP월드투어 홈페이지

케네디의 실격으로 컷 기준이 하향 조정되면서 7명의 선수가 컷 탈락 위기에서 벗어나 남은 라운드를 이어갔다. DP월드투어 Q스쿨은 4라운드(72홀)를 치른 뒤 공동 60위까지 5, 6라운드에 진출한다. 공동 15위 안에 들면 내년 DP월드 투어 출전권을 획득한다. 케네디는 이날 15언더파로 공동 28위를 달려 5~6라운드 진출이 확정적이었지만 한 순간의 실수로 무너져 내렸다.

비신사적인 행위로 징계를 받은 사례는 아주 많다. 대표적인 케이스가 세르히오 가르시아(46·스페인)다. 그는 2019년 사우디 인터내셔널 대회 도중, 샷이 마음에 들지 않자 샌드벙커 잔디를 고의로 내리쳐 훼손하고 여러 그린을 퍼터로 찍어 손상시켰다. 이에 동료 선수의 항의를 받은 경기위원회는 가르시아에게 실격 조치했다. 한국프로골프(KPGA) 투어에서도 김비오가 2019년 DGB금융그룹 대회 중 다운스윙 때 갤러리의 카메라 셔터 소리가 나자, 갤러리를 향해 가운데 손가락을 들어 올리는 욕설을 하고 드라이버로 땅을 내리쳐, 자격정지 처분과 함께 무거운 벌금 징계를 받았다. 그린 위에서 볼 마커를 홀컵 쪽으로 미세하게 당겨 놓거나(동전 치기), 깊은 러프에서 공을 분실한 뒤 주머니에서 슬그머니 새 공을 떨어뜨려 치는(일명 알까기) 행위도골프의 근간인 정직성을 해치는 행위로 발각 시 즉각 실격 및 자격 정지 대상이다.

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