최민희 ‘하이에나’ 발언 후폭풍…국힘 “최악 수준의 막말”

더불어민주당 최민희 최고위원이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 당원정비TF 결과 개별 열람을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 최민희 최고위원이 국회에서 취재 중인 사진·영상기자들을 “하이에나 떼들”이라고 표현해 논란이 확산하고 있다. 최 최고위원이 사과했지만 국민의힘과 언론계에서는 언론인에 대한 모욕이라며 비판의 목소리를 높이고 있다.

11일 국민의힘 박충권 수석대변인은 최 최고위원의 ‘하이에나’ 발언을 두고 논평을 통해 “국민의 알 권리를 위해 현장을 지키고 계신 기자들을 짐승에 빗댄, 국회의원으로서 입에 담을 수 없는 최악 수준의 막말”이라고 비판했다.

이어 그는 “과거 언론장악 입법을 진두지휘하며 선봉장 역할을 하더니, 이제는 민주당의 그릇된 언론관을 여실히 드러내는 언론 혐오 대변인 역할을 하고 있다”고 말했다.

최 최고위원의 사과에 대해서도 진정성을 문제 삼았다. 박 수석대변인은 “논란이 일자 의원실은 유출 탓부터 하고 나섰고, 최민희 의원은 대화방 글 퍼 나르는 사람 상대로 분풀이성 발언을 하고 나서야 사과문을 올렸다고 한다”며 “잘못은 덮어 두고 제보자부터 찾겠다는 속셈, 어찌 진심 어린 사과라 할 수 있겠느냐”고 반문했다.

국민의힘 정점식 원내대표도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “언론인들에게 하이에나 떼라니요? 어처구니없는 막말”이라며 “더불어민주당의 언론혐오증이 또 불거졌다”고 비판했다.

이날 최 최고위원이 지난 5일 지역구 당원 등이 참여하는 단체대화방에 국회에서 취재 중인 사진·영상기자들의 사진을 올리며 “하이에나 떼들”이라고 말한 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 그는 대화방에서 사진 속 기자들을 향해 “어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다”고도 했다.

논란이 불거지자 최 최고위원은 자신의 SNS에 “표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다”는 글을 올렸다.

이호재 한국사진기자협회 회장과 최연송 한국영상기자협회장을 비롯한 국회 출입 영상기자들과 사진기자들이 11일 오전 서울 여의도 국회 사진기자실 앞에서 최민희 더불어민주당 의원을 비판하는 성명서를 발표하고 있다. 뉴시스

그러나 언론계에서도 반발이 이어지고 있다. 한국사진기자협회는 이날 성명을 내고 “정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위”라며 “사진기자는 정치인의 입맛에 맞는 장면을 찍기 위해 존재하지 않는다”고 지적했다.

협회는 이어 “언론에 대한 비판은 자유지만 취재기자에 대한 모욕과 근거 없는 비난까지 정당화될 수는 없다”며 “책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이뤄지지 않을 경우 명예훼손 및 모욕에 대한 법적 대응을 검토할 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

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