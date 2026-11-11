이유진, 예비 처형 남편이 장동윤…“동갑인데 형님”

SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 화면 캡처

배우 이유진이 배우 차경은과 결혼을 앞둔 가운데 배우 장동윤과 동서지간이 된다는 사실을 공개해 관심을 모았다.

지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 배우 이효정과 아들 이유진이 출연해 결혼을 앞둔 이유진과 예비 신부 차경은에 대한 이야기를 나눴다.

이날 이효정은 예비 며느리 차경은을 향한 각별한 애정을 드러냈다. 그는 “저도 그렇고 제 아내도 그렇고 우리 며느리가 배우이면 좋겠다는 얘기를 종종 했다”며 “제 아들의 삶을 이해해 주는 사람이 배우자였으면 좋겠다고 생각했는데, 배우라니까 정말 더할 나위 없는 며느릿감”이라고 말했다.

이어 차경은의 성격에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 이효정은 “정말 착하고 아름답고 싹싹하다. 저희 부부가 기대했던 것보다 훨씬 좋은 배필”이라며 아들의 결혼을 반겼다.

이유진과 차경은의 첫 만남에 대한 이야기도 공개됐다. 이유진은 자신이 연출을 맡은 작품에 차경은이 여주인공으로 출연하면서 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 그는 “너무 햇살 같은 아이라서 저희 팀 모두가 경은이를 좋아했다. 촬영에 지칠 때 경은이가 등장하면 현장 공기가 바뀌었다”고 당시를 떠올렸다.

특히 이날 방송에서는 두 사람의 결혼으로 이어질 특별한 가족관계가 공개돼 눈길을 끌었다. 이효정은 “며느리의 친언니도 배우고, 그 언니의 남편도 배우”라며 배우로 이어진 가족의 인연을 언급했다.

차경은의 친언니는 배우 김승윤으로, 배우 장동윤과 결혼했다. 이에 이유진은 장동윤과 동서지간이 된다는 사실을 밝혀 출연진들의 관심을 모았다.

서장훈이 “자매가 두 배우와 결혼하게 됐다”고 말하자 김숙은 “장동윤 씨랑 동서지간이 되는 거더라”고 설명했다.

이에 이유진은 “장동윤 님이 저희 형님이 되시는 거다”라고 말했다. 이어 “제가 평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우”라며 장동윤을 향한 팬심을 드러냈다.

특히 이유진과 장동윤은 1992년생 동갑내기라는 점에서도 관심을 끌었다. 나이는 같지만 가족관계상 장동윤이 형님이 되는 특별한 인연이 성사된 셈이다.

이처럼 이유진과 차경은의 결혼으로 양가에는 배우들이 대거 모이게 됐다. 이효정의 동생 역시 배우 이기영으로, 두 사람의 결혼을 계기로 배우 6명이 한 가족으로 이어지게 됐다.

한편 이유진과 차경은은 오는 14일 결혼식을 올릴 예정이다. 차경은은 현재 임신 중인 것으로 알려져 두 사람의 결혼과 함께 찾아올 새 가족에 대한 축하도 이어지고 있다.

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