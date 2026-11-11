“하이에나 떼들” “죄송합니다”… 최민희, 국회 취재진 비하 논란

평소 거친 표현으로 언론에 각을 세워온 더불어민주당 최민희 최고위원이 이번에는 국회에서 취재중인 기자들을 ‘하이에나’로 지칭해 논란에 휩싸였다. 최 최고위원은 월간 ‘말’지 기자 출신으로 취재 현장에서 기자들과 몇 차례 충돌해 구설에 오른 바 있다.

최 최고위원은 5일 페이스북에 “11월 5일 친구들과 지지자들이 있는 폐쇄 톡방에 사진을 올리고 그 사진에 대한 당시 느낌을 쓴 적이 있다”며 “일주일여 지난 오늘 제가 올린 사진과 글이 유출됐다”고 밝혔다. 그는 “표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다”고 덧붙였다.

2024년 10월 15일, 당시 최민희 과학기술정보방송통신위원장이 국회 본청 입구에서 뉴진스 멤버 하니를 찍고 있는 모습. 오른쪽은 최민희 의원이 기자들 사진을 올린 당원 단톡방 캡쳐 화면. 사진=이기인 개혁신당 최고위원 페이스북 캡처·독자 제공

최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에 국회에서 취재 중인 사진·영상 기자들을 찍은 사진을 올리며 “하이에나 떼들”, “어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다”고 적었다. 수십 마리씩 떼를 지어 사냥하는 습성을 지닌 하이에나는 죽은 고기를 해치우는 포식자로 알려져 포악하고 야비한 사람을 지칭할 때 주로 쓰인다.

이와 관련, 한국사진기자협회는 이날 성명서를 통해 “정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위”라고 비판했다.

협회는 “해당 발언의 즉각적인 철회와 공개 사과를 요구한다”며 “책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이뤄지지 않을 경우 명예훼손 및 모욕에 대한 법적 대응을 검토할 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

최민희 의원이 사진을 올린 당원 단톡방 캡쳐 사진.

이호재 사진기자협회장과 최연송 영상기자협회장은 이날 국회의원회관에 있는 최민희 의원실을 항의 방문하기도 했다.

최 최고위원이 언론과 부딪힌 사례는 이번이 처음이 아니다. 지난해 8월 민주당 전당대회 합동연설회 과정에서 최 의원측 관계자가 취재중이던 카메라 렌즈를 가리며 방해해 논란을 빚자 최 최고위원은 페이스북에 취재진의 과거 소속 언론사를 거론하며 “조선일보 쪽 출신 오마이뉴스 기자님”이라 적었다. 사건 본질과 무관하게 기자 개인 이력을 끄집어낸 데 대해 기자협회 등 언론단체는 무책임한 처사라고 비판했다.

그가 위원장을 맡고 있는 상임위에서 미디어 법제 개편을 추진하면서도 “개혁 대상은 기자들”이라며 취재 기자를 겨냥해 비난을 샀다. 2025년 국정감사때는 MBC 업무보고 자리에서 특정 보도를 지목하며 문제를 제기하고 MBC 보도본부장이 원하는 답을 내놓지 않자 퇴장을 명령하기도 했다. ‘언론 탄압’이라는 비판에도 그는 MBC 보도를 가리켜 “친국민의힘 편파”라고 주장하며 “MBC 보도본부장은 특권이며 성역인가”라고 따졌다.

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