‘첫 5조’ 돌파한 이마트, 영업익 46% 껑충…트레이더스가 끌었다

이마트가 올해 3분기 별도 기준 총매출 5조1040억원, 영업이익 1660억원을 기록했다. 총매출은 전년 동기보다 11.1%, 영업이익은 46.3% 늘었다. 분기 총매출이 5조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

연합뉴스

이마트는 11일 공시로 이 같은 실적을 밝혔다. 1·2분기에 이어 3개 분기 연속 실적이 좋아지면서, 3분기 누계 별도 영업이익은 3379억원으로 전년 동기 대비 28.8% 증가했다. 연결 기준 3분기 순매출은 7조4919억원으로 911억원 늘었다. 영업이익은 461억원이다.

이마트는 가격, 상품, 매장 공간을 각각 손봤다.

가격에서는 통합 매입과 대형 할인행사를 늘렸다. 원가 절감분을 가격 인하에 다시 투입했고, ‘고래잇 페스타’ 등 행사로 고객이 체감하는 할인 폭을 키웠다. 3분기 고래잇 행사 매출은 전년 동기보다 29.2%, 방문객은 14.7% 증가했다.

상품에서는 초저가 상품을 늘리고 자체 브랜드(PL)를 다양화했다. 초가성비 PL ‘5K프라이스’는 매출이 전년 동기의 2배 이상으로 커졌다.

공간에서는 ‘스타필드 마켓’이 효과를 냈다. 쇼핑과 휴식 공간을 함께 갖추도록 바꾼 경산점은 리뉴얼 이후 매출이 18.4%, 방문객이 8.4% 늘었다. 동탄점도 매출 11.4%, 방문객 7.7%가 증가했다.

3분기 방문객 수는 전년 동기 대비 할인점(이마트) 5.3%, 트레이더스 8.0%, 에브리데이 11.5% 늘었다. 트레이더스는 3분기 총매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 총매출은 1조1668억원으로 16.6%, 영업이익은 552억원으로 40.5% 늘어 이마트 본업 성장을 이끌었다.

단독 상품, 자체 브랜드, 특화 먹거리 콘텐츠가 실적을 받쳤다. 자체 브랜드 ‘T스탠다드’ 매출은 16.6%, ‘T카페’ 매출은 15.5% 증가했다.

에브리데이는 통합 매입으로 대형 할인행사를 열고 퀵커머스를 확대했다. 3분기 총매출은 3995억원으로 7.7%, 영업이익은 110억원으로 11.1% 늘었다. 퀵커머스 매출은 38.5% 증가해 전체 매출 성장에 기여했다.

SSG닷컴은 상품, 멤버십, 물류 운영 효율화로 전년 동기보다 손익이 158억원 좋아졌다. 이마트24는 수익성 중심으로 사업 구조를 바꾸면서 영업손실을 49억원 줄여 29억원으로 낮췄다. 조선호텔앤리조트는 방한 외국인 증가로 투숙률과 객단가가 올라 영업이익이 2.7% 늘어난 226억원이었다.

SCK컴퍼니는 e-프리퀀시 중단 등의 영향으로 영업손실 453억원을 냈다. 브랜드 이미지 회복 활동과 함께 운영 효율화, 상품 경쟁력 강화에 집중하며 점차 회복하고 있다.

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