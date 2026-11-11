젠슨 황 이혼 땐 재산분할 100조원 육박… 캘리포니아법 어떻길래 [이슈+]

불륜 사실을 인정한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이혼할 경우 부인 로리 황에게 100조원에 육박하는 재산이 돌아갈 수 있다는 전망이 나왔다. 황 CEO의 재산 대부분이 엔비디아 주식인 만큼 실제 이혼이 이뤄지면 지분과 의결권의 향방에도 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부인 로리 황. AP연합뉴스

11일 미국 경제전문지 포브스에 따르면 황 CEO의 순자산은 10일(현지시간) 기준 약 1468억달러(약 196조원)로 추산된다. 이를 절반으로 나누면 약 734억달러(약 98조원)에 달한다. 실제 재산분할 규모는 부부 공동재산의 범위 등에 따라 달라질 수 있지만, 단순 계산만으로도 천문학적인 액수다.

황 CEO의 재산은 불륜 파문 이후 엔비디아 주가가 하락하면서 상당 부분 줄어든 상태다. 불륜 인정과 회사의 내부 조사 소식이 알려진 뒤 주가가 하락하면서 포브스가 9일 집계한 순자산 약 1552억달러(약 208조원)에서 약 84억달러(약 11조원)가 감소했다.

황 CEO는 중국 정보기관과의 연계 의혹이 제기된 여성 기업인 앨리스 황과의 관계가 보도된 뒤 지난 8일 사내 메시지를 통해 불륜 사실을 인정하고 사과했다. 그는 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 내가 한 일에는 어떠한 변명의 여지도 없다”고 밝혔다.

사과문에서 황 CEO는 상대 여성의 이름을 직접 밝히지는 않았다. 엔비디아는 “국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다”면서도 관련 의혹에 대한 독립적인 조사에 착수했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 그래픽. Chat GPT 생성

황 CEO가 이혼할 경우 100조원에 육박하는 재산분할이 가능하다는 전망은 캘리포니아주의 부부 공동재산제에 근거한다. 황 부부가 거주하는 캘리포니아주에서는 혼인 기간 형성한 재산과 부채를 원칙적으로 공동재산으로 보고 이혼 시 절반씩 나눈다. 혼인 전 취득한 재산이나 상속·증여받은 자산 등은 분할 대상에서 제외될 수 있다.

외도 사실이 재산분할 비율에 영향을 미치는 것도 아니다. 캘리포니아주는 혼인 파탄의 책임을 따지지 않는 무책이혼주의를 채택하고 있어 외도 자체는 재산분할 비율을 바꾸는 사유가 되지 않는다.

황 CEO는 1985년 로리와 결혼한 뒤 1993년 엔비디아를 공동 창업했다. 엔비디아 주식과 관련 소득 상당 부분이 혼인 기간 형성된 재산으로 인정되면 분할 대상에 포함될 수 있다.

엔비디아가 지난 5월 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 주주총회 위임장 자료에 따르면 황 CEO의 수익적 보유주식은 3월23일 기준 약 8억7060만주로 전체 지분의 3.58%에 해당한다. 이 중 약 5억2853만주는 황 CEO 부부가 공동 수탁자로 참여하는 가족 신탁 명의다. 두 사람은 다른 가족 신탁에서도 공동 수탁자를 맡고 있다.

공시된 주식에는 황 부부가 경제적 지분을 갖지 않는 가족재단 명의 주식 약 5868만주도 포함돼 있다. 따라서 공시상 보유주식 전체가 재산분할 대상이 되는 것은 아니며, 신탁 재산의 권리관계에 따라 분할 규모와 방식도 달라질 수 있다.

아마존 창업자 제프 베이조스(왼쪽), 전 부인 매켄지 스콧. EPA연합뉴스

재산분할이 현실화한다면 엔비디아 주식의 소유권과 의결권을 어떻게 정리할지도 관건이다. 2019년 이혼한 아마존 창업자 제프 베이조스는 당시 전 부인 매켄지 스콧에게 약 383억달러 상당의 아마존 주식을 넘기면서도 해당 주식의 의결권은 계속 행사하기로 했다.

황 부부가 이혼하더라도 엔비디아 주식의 소유권과 의결권이 어떻게 정리될지는 미지수다. 두 사람이 재산분할에 관한 별도 계약을 맺었는지도 공개되지 않았다.

로리 황은 현재까지 공개적인 입장을 내놓지 않았다. 두 사람의 이혼 여부도 확인되지 않은 만큼 100조원에 육박하는 재산분할은 어디까지나 가정에 따른 추산이다.

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