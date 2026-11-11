젠슨 황 이혼 땐 재산분할 100조원 육박… 캘리포니아법 어떻길래 [이슈+]

불륜 인정 후 주가 하락에 재산 약 11조원 감소
부부 공동 수탁 가족 신탁…엔비디아 지분 향방 주목
불륜 사실을 인정한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이혼할 경우 부인 로리 황에게 100조원에 육박하는 재산이 돌아갈 수 있다는 전망이 나왔다. 황 CEO의 재산 대부분이 엔비디아 주식인 만큼 실제 이혼이 이뤄지면 지분과 의결권의 향방에도 관심이 쏠릴 것으로 보인다.
11일 미국 경제전문지 포브스에 따르면 황 CEO의 순자산은 10일(현지시간) 기준 약 1468억달러(약 196조원)로 추산된다. 이를 절반으로 나누면 약 734억달러(약 98조원)에 달한다. 실제 재산분할 규모는 부부 공동재산의 범위 등에 따라 달라질 수 있지만, 단순 계산만으로도 천문학적인 액수다.
황 CEO의 재산은 불륜 파문 이후 엔비디아 주가가 하락하면서 상당 부분 줄어든 상태다. 불륜 인정과 회사의 내부 조사 소식이 알려진 뒤 주가가 하락하면서 포브스가 9일 집계한 순자산 약 1552억달러(약 208조원)에서 약 84억달러(약 11조원)가 감소했다.
황 CEO는 중국 정보기관과의 연계 의혹이 제기된 여성 기업인 앨리스 황과의 관계가 보도된 뒤 지난 8일 사내 메시지를 통해 불륜 사실을 인정하고 사과했다. 그는 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 내가 한 일에는 어떠한 변명의 여지도 없다”고 밝혔다.
사과문에서 황 CEO는 상대 여성의 이름을 직접 밝히지는 않았다. 엔비디아는 “국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다”면서도 관련 의혹에 대한 독립적인 조사에 착수했다.
황 CEO가 이혼할 경우 100조원에 육박하는 재산분할이 가능하다는 전망은 캘리포니아주의 부부 공동재산제에 근거한다. 황 부부가 거주하는 캘리포니아주에서는 혼인 기간 형성한 재산과 부채를 원칙적으로 공동재산으로 보고 이혼 시 절반씩 나눈다. 혼인 전 취득한 재산이나 상속·증여받은 자산 등은 분할 대상에서 제외될 수 있다.
외도 사실이 재산분할 비율에 영향을 미치는 것도 아니다. 캘리포니아주는 혼인 파탄의 책임을 따지지 않는 무책이혼주의를 채택하고 있어 외도 자체는 재산분할 비율을 바꾸는 사유가 되지 않는다.
황 CEO는 1985년 로리와 결혼한 뒤 1993년 엔비디아를 공동 창업했다. 엔비디아 주식과 관련 소득 상당 부분이 혼인 기간 형성된 재산으로 인정되면 분할 대상에 포함될 수 있다.
엔비디아가 지난 5월 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 주주총회 위임장 자료에 따르면 황 CEO의 수익적 보유주식은 3월23일 기준 약 8억7060만주로 전체 지분의 3.58%에 해당한다. 이 중 약 5억2853만주는 황 CEO 부부가 공동 수탁자로 참여하는 가족 신탁 명의다. 두 사람은 다른 가족 신탁에서도 공동 수탁자를 맡고 있다.
공시된 주식에는 황 부부가 경제적 지분을 갖지 않는 가족재단 명의 주식 약 5868만주도 포함돼 있다. 따라서 공시상 보유주식 전체가 재산분할 대상이 되는 것은 아니며, 신탁 재산의 권리관계에 따라 분할 규모와 방식도 달라질 수 있다.
재산분할이 현실화한다면 엔비디아 주식의 소유권과 의결권을 어떻게 정리할지도 관건이다. 2019년 이혼한 아마존 창업자 제프 베이조스는 당시 전 부인 매켄지 스콧에게 약 383억달러 상당의 아마존 주식을 넘기면서도 해당 주식의 의결권은 계속 행사하기로 했다.
황 부부가 이혼하더라도 엔비디아 주식의 소유권과 의결권이 어떻게 정리될지는 미지수다. 두 사람이 재산분할에 관한 별도 계약을 맺었는지도 공개되지 않았다.
로리 황은 현재까지 공개적인 입장을 내놓지 않았다. 두 사람의 이혼 여부도 확인되지 않은 만큼 100조원에 육박하는 재산분할은 어디까지나 가정에 따른 추산이다.
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