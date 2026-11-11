겨울철 화재 사망자 37.8% 집중…강원소방, 예방대책 강화

강원도소방본부는 11일 소방본부 전략회의실에서 소방본부장을 비롯한 도내 소방지휘관이 참석한 가운데 2026~2027년 겨울철 화재예방대책 추진 소방지휘관 영상회의를 개최했다.

이날 회의에서는 겨울철 화재예방 주요시책과 산불·화재 대응, 구조·구급 지원 및 상황관리 대책을 공유하고 분야별 대응태세를 점검했다.

겨울철 대응태세 점검 소방지휘관 영상회의. 강원소방본부 제공

최근 5년간 도내에서 발생한 겨울철 화재는 2775건으로 전체 화재의 29.4%를 차지했다. 사망자는 34명으로 전체 화재 사망자의 37.8%에 달했다.

특히 사망자는 단독주택에 집중됐다. 재산피해는 공장시설에서 가장 크게 발생했다. 화재원인은 부주의와 전기적 요인이 전체의 77.4%를 차지했다.

강원소방은 내년 2월 28일까지 주택은 인명보호, 공장은 피해예방, 부주의·전기화재는 사전차단을 목표로 4대 전략·12개 중점과제를 추진하기로 했다.

노후주택과 피난취약계층, 공장·물류시설, 전통시장 등 고위험 대상을 중심으로 현장 예방활동과 위험요인 사후관리를 강화할 방침이다.

오승훈 강원소방본부장은 “겨울철 화재예방대책은 계획이나 실적에 머무르지 않고 현장의 위험요인 개선과 도민 안전으로 이어져야 한다”며 “각 관서장은 지역 내 취약대상을 직접 살피고 겨울철 현장에서 근무하는 직원들의 안전과 건강도 세심하게 챙겨달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지