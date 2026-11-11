동구바이오제약, 스킨케어 브랜드 '셀블룸' 5종 라인업 선봬

동구바이오제약이 11월 11일 스킨케어 브랜드 '셀블룸(CELLBLOOM)'의 5종 제품 라인업을 선보였다고 밝혔다.

셀블룸은 동구바이오제약이 피부과 분야에서 축적해 온 경험을 바탕으로 기획한 브랜드다. 회사는 피부 관리와 일상적인 스킨케어 루틴을 브랜드 기획 방향으로 설정하고 이를 제품과 패키지 등에 반영했다고 설명했다.

동구바이오제약은 피부과 분야의 의약품 사업을 전개하고 있으며, 회사 측은 2013년 이후 피부과 처방 시장에서 선두권을 이어왔다고 설명했다.

셀블룸은 3D 인체줄기세포배양액을 주요 원료로 활용했다. 3차원 배양 방식으로 얻은 배양액을 핵심 원료로 활용했으며 제품별 사용 목적에 따라 함량을 달리했다.

대표 제품인 '리커버리 인텐시브 크림'에는 3D 인체줄기세포배양액 10,000ppm을 함유했다. 회사 측은 피부 장벽과 탄력, 보습 등을 고려해 제형을 설계했으며 리포좀 기술을 적용했다고 설명했다.

출시 제품은 리커버리 베리어 클렌저, 리커버리 밸런스 토너, 리커버리 부스팅 에센스, 리커버리 인텐시브 크림, 리커버리 퍼밍 라인 크림 등 총 5종으로 구성됐다.

브랜드의 시각 요소로는 '리커버리 그래프(Recovery Graph)'를 적용했다. 브랜드가 제시하는 스킨케어 과정을 그래픽으로 표현한 시각 체계로, 패키지와 주요 커뮤니케이션에 활용된다.

셀블룸은 이번 5종 제품을 중심으로 소비자 대상 스킨케어 사업을 전개할 계획이다.

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