낡은 아파트 14채 사들인 중국 청년…임대수입으로 30세 은퇴했다

중국의 한 남성이 낡은 아파트 14채를 매입해 임대 수익으로 30세에 조기 은퇴했다는 사연이 화제다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 9일(현지시간) 중국 지린성 출신 판쥔제(30)의 부동산 투자 사례를 보도했다. 판씨는 직장을 구하기 위해 후난성 창사로 이주해 인터넷 의료업계 영업직으로 취업했고, 당시 하루 최대 18시간씩 일할 정도로 바쁜 생활을 했다.

대도시에 살며 높은 집값을 체감한 판씨는 창사 도심에 상대적으로 저렴하게 나온 노후 아파트에 주목했다. 이후 그는 2023년부터 약 2년간 200만위안(약 3억원) 이상을 투자해 노후 아파트 14채를 매입했다. 이른바 ‘라오포샤오’로 불리는, 수십년 된 건물에 자리한 소형 아파트다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음.

판씨는 이 아파트들이 매입 가격이 저렴하고 임대 수요가 꾸준하다는 점에 주목했다. 특히 샹야병원 주변에 매물을 집중적으로 확보했다. 병원 의료진과 환자 가족 등 임차 수요가 지속적으로 발생할 것으로 판단했기 때문이다. 그는 비슷한 구조로 내부를 수리하고 필요한 부품을 미리 확보하는 방식으로 관리 비용을 줄였다.

가장 저렴하게 구입한 아파트는 15만위안으로 월세 1700위안을 받고 있다. 가장 비싼 아파트는 세금과 중개 수수료, 수리비를 포함해 약 31만 위안이 들었으며 월세는 2200위안이다. 현지 보도에 따르면 판씨는 현재 11~12채를 임대하고 있으며, 연간 임대 수입은 약 21만위안(4200만원)에 이른다.

그러나 판씨는 임대 사업이 쉬운 것만은 아니라는 사실을 곧 깨달았다. 공실 기간과 수리비, 세금, 중개 수수료가 발생하고 세입자 관리에도 상당한 시간이 필요했다. 부동산 가격 하락으로 투자 원금이 줄어들 가능성도 부담이었다.

결국 판씨는 지난달 26일 부동산 추가 매입을 중단하겠다고 밝혔다. 앞으로는 배당형 펀드와 고배당주에 투자해 임대료 대신 배당금으로 정기적인 현금 수입을 확보한다는 계획이다. 판씨의 사연은 현지 사회관계망서비스(SNS)에서 2억회 이상의 조회수를 기록하며 관심을 모았다.

그는 “임대 수익과 배당금 모두 자산을 통해 정기적인 소득을 얻는 방식이라는 점에서 비슷하지만, 금융상품은 부동산보다 현금화가 쉽다는 차이가 있다”고 설명했다.

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