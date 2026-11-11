제주형 공공배달 앱 ‘먹깨비’, 3번째 주문마다 5000원 할인

제주도가 11일부터 제주형 공공배달 앱 ‘먹깨비’에서 ‘3·6·9 할인 프로모션’을 진행한다.

이번 행사는 공공배달 앱 단골 이용자를 늘리기 위해 반복해서 주문할수록 혜택이 돌아오는 방식으로 운영한다. 행사 기간 1만5000원 이상 주문하면 3번째·6번째·9번째 등 3의 배수 번째 주문마다 5000원이 할인된다.

먹깨비앱 이벤트 화면.

먹깨비 이용자라면 누구나 행사에 참여할 수 있다. 3의 배수 번째 주문을 결제하면 할인이 자동으로 적용돼 별도의 할인권 발급이나 신청 없이도 혜택을 받을 수 있다.

기존 할인권과 중복 할인이 가능하고 1인당 참여 횟수에는 제한이 없다. 다만 총 2만2000건 한정으로 운영돼, 소진되면 조기 종료된다.

먹깨비는 낮은 중개수수료로 지역 소상공인의 부담을 덜어 주는 제주형 공공배달 앱으로, 시간대별 할인권과 탐나는전 적립, 단골 적립금, 온누리상품권·만나서 결제 기능 등을 제공한다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “주문할수록 혜택이 이어지는 이번 할인 행사가 도민에게는 실질적인 할인으로, 소상공인에게는 꾸준한 매출 증대로 이어지길 기대한다”고 말했다.

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